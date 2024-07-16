特朗普勝算上升，市場估計將推動更具擴張性的財政政策，美元指數邁向近一周高位，G-10貨幣多數承壓，其中日圓跌幅居首，此外，瑞銀稱美國若對所有中國輸美商品徵收60%關稅，中國經濟增長將減半，人民幣或貶5%-10%，在岸人民幣曾貶值最多0.1%，貶值至7.2654元，是7月11日7.275元後最弱。昨日公布的內地經濟數據偏弱，市場觀望正召開的三中全會，港股延續跌勢，滬深300反覆倒上升，上證、深成下跌。