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恒指半日跌245點 科指跌1.73% 平保跌5% 手機設備股逆市升

特朗普勝算上升，市場估計將推動更具擴張性的財政政策，美元指數邁向近一周高位，G-10貨幣多數承壓，其中日圓跌幅居首，此外，瑞銀稱美國若對所有中國輸美商品徵收60%關稅，中國經濟增長將減半，人民幣或貶5%-10%，在岸人民幣曾貶值最多0.1%，貶值至7.2654元，是7月11日7.275元後最弱。昨日公布的內地經濟數據偏弱，市場觀望正召開的三中全會，港股延續跌勢，滬深300反覆倒上升，上證、深成下跌。

恒指今早低開170點，高位跌116點，低位跌285點，高低波幅169點。上升股份比例為15.86%，下跌為32.83%，無升跌為51.3%。

恒指半日跌245點或1.37%，報17769點，大市成交金額501億元；國指跌85點或1.34%，報6335點。恒生科技指數收報3609點，跌1.73%。

藍籌股成交金額225.2億元，佔大市成交44.95%；科指成份股成交金額104.58億元，佔大市成交20.87%；國指成份股成交金額193.65億元，佔大市成交38.65%。

24隻雙櫃台股，總成交0.75億元人民幣，相當於約0.81億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.41%，至83.13億元，佔大市成交16.57%。牛熊證成交金額41.72億元，減少10.89%；窩輪成交金額41.41億元，減少1.43%。

藍籌12隻升，68隻下跌，2隻無升跌。舜宇（2382）升3.89%，收報50.8元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌5.41%，收報34.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報50.8元，升3.89%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低6.16元，收報6.33元，跌6.08%。

恒指跌穿10天線(17823.7點)、20天線(17917.08點)。科指跌穿10天線(3640.17點)、20天線(3655.28點)、100天線(3632.85點)。

北水南下合計淨流入25.27億元，較上日減少48.12%，連續第15日流入，累計流入370.77億元，對上一次連續15日淨流入是6月5日。

農夫山泉（9633）向消委會發律師函 樽裝水檢測報告存三大錯誤 要求澄清及道歉。見52周低32.2元，收報32.6元，跌2.69%。

大摩列為首選股 蘋果創新高。手機設備股逆市升，丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，收報5.16元，升2.79%。舜宇（2382）收報50.8元，升3.89%。高偉電子（1415）收報24.65元，升3.14%。瑞聲（2018）收報32.35元，升0.78%。比亞迪電子（0285）收報36.55元，升0.97%。信利國際（0732）創52周高，見1.11元，收報1.1元，升0.92%。小米（1810）收報16.24元，跌1.34%。

聯想（0992）發認股權證籌16億 若行使額外獲18億美元 擬10億美元投資AI收報10.84元，跌1.09%。

平保（2318）：發行35億美元可轉債收報34.1元，跌5.41%。

康聖環球（9960）斥資逾3100萬元人幣收購博富瑞基因11%股權。收報1.4元，跌1.41%。

晶門半導體（2878）盈警料上半年減少至少43%。收報0.305元，跌6.15%。

中怡國際（2341）遭聯交所除版，本周三生效。停牌。

莎莎（0178）第一財季營業額跌9.8%。收報0.78元，跌1.27%。

東方海外（0316）次季收入增14%。收報108.6元，跌5.07%。

破頂股表現

破頂股包括，中國電信（0728）創上市新高，見5元，收報4.98元，升1.22%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.92元，收報2.79元，升1.45%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見17.2元，收報17.2元，升4.75%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1062.05元，收報1061.6元，無升跌；EDA集團（2505）創上市新高，見6.64元，收報6.23元，跌1.27%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見89.9元，收報87.6元，升1.51%；丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，收報5.16元，升2.79%；信利國際（0732）創52周高，見1.11元，收報1.1元，升0.92%；ASMPT（0522）創52周高，見115.8元，收報115.4元，升0.79%；招金礦業（1818）創52周高，見16.02元，收報15.82元，升3.81%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.03元，收報1.03元，升0.98%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.445元，收報0.425元，升2.41%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.68元，無升跌；萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.5元，收報0.47元，升2.17%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見3.53元，收報3.57元，跌1.65%；延長石油國際（0346）低見0.28元，收報0.29元，跌6.45%；僑雄國際（0381）低見0.108元，收報0.112元，跌2.61%；瑞安建業（0983）低見0.445元，收報0.45元，跌5.26%；新晨動力（1148）低見0.173元，收報0.181元，升2.84%；3D MEDICINES（1244）低見4.15元，收報4.19元，跌3.9%；滿地科技股份（1400）低見0.049元，收報0.054元，升1.89%；安領國際（1410）低見0.27元，收報0.28元，跌1.75%；揚科集團（1460）低見0.11元，收報0.151元，無升跌；百果園集團（2411）低見1.92元，收報1.95元，跌3.47%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，六福集團（0590）低見15.04元，收報15.1元，跌1.56%；周生生（0116）低見6.91元，收報6.93元，跌1.42%；謝瑞麟（0417）低見0.75元，收報0.75元，跌5.06%；新秀麗（1910）低見20.1元，收報20.45元，跌2.62%；金蝶（0268）低見6.16元，收報6.33元，跌6.08%；李寧（2331）低見14.74元，收報14.88元，跌3.5%；農夫山泉（9633）低見32.2元，收報32.6元，跌2.69%；香港中旅（0308）低見1.14元，收報1.15元，跌0.86%；利基控股（0240）低見0.97元，收報0.99元，無升跌；金蝶國際（0268）低見6.16元，收報6.33元，跌6.08%。

異動股

上升異動股，包括，中能控股（0228）收報0.096元，升29.73%；官醞控股（8513）收報0.165元，升27.91%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.35元，升25%；QPL INT'L（0243）收報0.18元，升24.14%；德萊建業（1546）收報0.098元，升20.99%；京維集團（1195）收報0.019元，升18.75%；瑞強集團（8427）創52周高，見0.45元，收報0.4元，升17.65%；冠轈控股（1872）收報0.67元，升17.54%；中港石油（0632）收報0.082元，升15.49%；古兜控股（8308）收報0.115元，升15%；首創鉅大（1329）收報0.39元，升14.71%。

下跌異動股，包括，聲揚集團（8163）收報0.1元，跌27.01%；青島控股（0499）收報0.176元，跌17.76%；百應控股（8525）收報0.445元，跌17.59%；萬成金屬包裝（8291）收報0.102元，跌16.39%；中國基礎能源（8117）收報0.032元，跌15.79%；北青傳媒（1000）收報0.38元，跌15.56%；黃河實業（0318）收報0.31元，跌15.07%；香港通訊國際控股（0248）收報0.025元，跌13.79%；博耳電力（1685）收報0.164元，跌13.68%；恒投證券（1476）收報1.61元，跌13.44%。

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