XTransfer公布，獲新加坡金融管理局（MAS）頒發大型支付機構牌照（MPI）的原則性批准（IPA）。MPI牌照將允許XTransfer提供包括開戶、本地匯款、跨境匯款、電子貨幣發行等服務。
公司指，在獲得MPI牌照後，XTransfer將在新加坡推出綜合電子商務錢包服務，旨在為外貿中小企業提供極速開戶、便捷充值、靈活貨幣兌換、以及高效的定制化跨境收付款等解决方案。
XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示，我們非常高興能能獲得新加坡金融管理局的原則性許可，這對我們來說意義重大，將有助加强我們在新加坡和區內的市場地位。新加坡作為東南亞樞紐，佔盡地緣戰略優勢，不僅是國際金融中心，更是領先的國際貿易中心，港口排名首屈一指。未來我們將加快落實本地服務方案，更好服務新加坡中小企業，再輻射至東南亞區內，利用科技協助中小企業高效地參與全球貿易，提升其全球競爭力」。
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