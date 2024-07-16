moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

XTransfer獲新加坡金管局原則性批准 大型支付機構牌照

XTransfer公布，獲新加坡金融管理局（MAS）頒發大型支付機構牌照（MPI）的原則性批准（IPA）。MPI牌照將允許XTransfer提供包括開戶、本地匯款、跨境匯款、電子貨幣發行等服務。

公司指，在獲得MPI牌照後，XTransfer將在新加坡推出綜合電子商務錢包服務，旨在為外貿中小企業提供極速開戶、便捷充值、靈活貨幣兌換、以及高效的定制化跨境收付款等解决方案。

XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示，我們非常高興能能獲得新加坡金融管理局的原則性許可，這對我們來說意義重大，將有助加强我們在新加坡和區內的市場地位。新加坡作為東南亞樞紐，佔盡地緣戰略優勢，不僅是國際金融中心，更是領先的國際貿易中心，港口排名首屈一指。未來我們將加快落實本地服務方案，更好服務新加坡中小企業，再輻射至東南亞區內，利用科技協助中小企業高效地參與全球貿易，提升其全球競爭力」。

 

其他報道

恒指半日跌245點 科指跌1.73% 平保跌5% 手機設備股逆市升

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.21%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創兩周高

PayMe：8月19日透過非匯豐信用卡增值 將收取增值金額1.2%手續費

瑞銀：若美對所有中國產品徵稅60% 中國經濟增長將減半 人民幣貶值10%

本港據報擬發行多幣種綠色債券

農夫山泉向消委會發律師函 樽裝水檢測報告存三大錯誤 要求澄清及道歉

淡馬錫據報未來兩三年在印度投資約100億美元