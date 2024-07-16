公司指，在獲得MPI牌照後，XTransfer將在新加坡推出綜合電子商務錢包服務，旨在為外貿中小企業提供極速開戶、便捷充值、靈活貨幣兌換、以及高效的定制化跨境收付款等解决方案。

XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示，我們非常高興能能獲得新加坡金融管理局的原則性許可，這對我們來說意義重大，將有助加强我們在新加坡和區內的市場地位。新加坡作為東南亞樞紐，佔盡地緣戰略優勢，不僅是國際金融中心，更是領先的國際貿易中心，港口排名首屈一指。未來我們將加快落實本地服務方案，更好服務新加坡中小企業，再輻射至東南亞區內，利用科技協助中小企業高效地參與全球貿易，提升其全球競爭力」。

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