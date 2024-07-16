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博雅互動100萬美元投資UTXO基金

博雅互動（0434）公布，近期已與UTXO Ventre, LLC（UTXO Venture）訂立認購協議，向UTXO Bitcoin Ecosystem Fund 1 LP（UTXO基金）投資合共100萬美元。

博雅互動認為，投資及合作將進一步促進集團在Web3領域的業務發展和佈局，亦表明集團將在Web3領域進行深耕，利用集團在互聯網遊戲行業的豐富經驗以及香港Web3 新政的良機，打造一家純粹、領先的Web3上市公司。 

UTXO Venture是UTXO基金的普通合夥人。除投資UTXO基 金外，集團還將與BTC Inc.在比特幣生態領域開展戰略合作。

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UTXO Venture為BTC Inc.資產管理合伙人UTXO Management LLC(UTXO Management)的全資子公司，BTC Inc.是一家比特幣生態媒體與研究機構。BTC Inc.是 BTC Media、Bitcoin Magazine及Bitcoin Conference的母公司。

根據UTXO基金提供的信息，UTXO基金主要專注於新興的比特幣生態系統，從消費者到機構應用場景。

UTXO Management已投資超過50個與區塊鏈技術相關的投資項目。