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消委會︱百歲山：法務部門正全面介入處理相關事宜

消費者委員會公布，在本港市面上購買了30款常見的瓶裝水樣本進行測試後發現，來自內地的百歲山和農夫山泉（9633）的瓶裝水樣本均檢出每升3微克的溴酸鹽，達到歐盟適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水的溴酸鹽最大限值。百歲山回應內媒指，集團法務部門正在全面介入處理相關事宜。

 

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