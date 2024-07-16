消費者委員會公布，在本港市面上購買了30款常見的瓶裝水樣本進行測試後發現，來自內地的百歲山和農夫山泉（9633）的瓶裝水樣本均檢出每升3微克的溴酸鹽，達到歐盟適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水的溴酸鹽最大限值。百歲山回應內媒指，集團法務部門正在全面介入處理相關事宜。
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