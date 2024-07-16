大市成交、北水均上升，北水更升至近1個月最多，而北水流入佔大市成交比例亦同步見近1個月高，不過，恒指波幅則縮至近兩個月最窄。

恒指今早低開170點，高位跌116點，低位跌287點，高低波幅172點，是5月20日後最窄，當日報131.56點。上升股份比例為23.04%，下跌為37.01%，無升跌為39.93%。

恒指收市跌287點或1.6%，報17727點，大市成交金額942億元，較上日增加3.4%，是7月12日1194.32億元成交後最多；國指跌105點或1.64%，報6316點。恒生科技指數收報3622點，跌1.35%。

藍籌股成交金額486.37億元，佔大市成交51.63%；科指成份股成交金額235.53億元，佔大市成交25%；國指成份股成交金額421.18億元，佔大市成交44.71%。

24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.13億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.01%，至95.07億元，佔大市成交10.08%。牛熊證成交金額49.23億元，增加5.15%；窩輪成交金額45.83億元，增加9.09%。

藍籌10隻升，71隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升6.95%，收報52.3元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌5.41%，收報34.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報52.3元，升6.95%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低6.16元，收報6.37元，跌5.49%。

恒指跌穿10天線(17819.51點)、20天線(17914.98點)。科指跌穿10天線(3641.54點)、20天線(3655.97點)、100天線(3632.99點)。

北水南下合計淨流入61.26億元，較上日增加25.77%，淨流入金額是6月20日75.3億元後最多。北水連續第15日流入，累計流入406.76億元，對上一次連續15日淨流入是6月5日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.6%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.9%。低見17727.98點，是7月11日17621.05點後最低。收市報17727.98點，是7月10日後收市新低，當日報17471.67點。連跌2日，累計跌565.4點，對上一次連跌2日是7月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月5日。

科指曾跌最多1.97%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為3.2%。低見3600.35點，是7月10日3596.58點後最低。收市報3622.84點，是7月10日後收市新低，當日報3600.49點。連跌2日，累計跌159.24點，對上一次連跌2日是7月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月5日。

國指曾跌最多1.64%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.03%。低見6316.53點，是7月11日6303.16點後最低。收市報6316.53點，是7月10日後收市新低，當日報6251.18點。連跌2日，累計跌216.1點，對上一次連跌2日是7月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月5日。

午後消息股表現

統一（0220）泡麵吃出老鼠頭 曾跌10%。收報6.11元，跌10.01%。

今早及隔晚消息股表現

農夫山泉（9633）向消委會發律師函 樽裝水檢測報告存三大錯誤 要求澄清及道歉。見52周低32.2元，收報32.55元，跌2.84%。

大摩列為首選股 蘋果創新高。手機設備股逆市升，丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，收報5.12元，升1.99%。舜宇（2382）收報52.3元，升6.95%。高偉電子（1415）收報25.15元，升5.23%。瑞聲（2018）收報32.35元，升0.78%。比亞迪電子（0285）收報37.65元，升4.01%。信利國際（0732）創52周高，見1.13元，收報1.12元，升2.75%。富智康（2038）收報0.87元，升2.35%。小米（1810）收報16.34元，跌0.73%。

聯想（0992）發認股權證籌16億 若行使額外獲18億美元 擬10億美元投資AI收報10.74元，跌2.01%。

平保（2318）：發行35億美元可轉債收報34.1元，跌5.41%。

康聖環球（9960）斥資逾3100萬元人幣收購博富瑞基因11%股權。收報1.41元，跌0.7%。

晶門半導體（2878）盈警料上半年減少至少43%。收報0.31元，跌4.62%。

中怡國際（2341）遭聯交所除版，本周三生效。停牌。

莎莎（0178）第一財季營業額跌9.8%。收報0.78元，跌1.27%。

東方海外（0316）次季收入增14%。收報109.1元，跌4.63%。

破頂股表現

破頂股包括，ASMPT（0522）創上市新高，見117.2元，收報116.1元，升1.4%；中國電信（0728）創上市新高，見5元，收報4.97元，升1.02%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.95元，收報3.91元，升5.11%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.92元，收報2.69元，跌2.18%；昇能集團（2459）創上市新高，見19.6元，收報18.96元，升2.82%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見17.29元，收報17.25元，升5.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1062.05元，收報1062.05元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1138.95元，收報1138.95元，升0.06%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114.4元，收報114.4元，升0.04%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見53.92元，收報53.92元，升1.01%；EDA集團（2505）創上市新高，見6.8元，收報6.61元，升4.75%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見89.9元，收報86.95元，升0.75%；經發物業（1354）創上市新高，見8.29元，收報8.22元，升2.49%；丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，收報5.12元，升1.99%；信利國際（0732）創52周高，見1.13元，收報1.12元，升2.75%；招金礦業（1818）創52周高，見16.02元，收報15.86元，升4.07%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.03元，收報1.03元，升0.98%；青島控股（0499）創52周高，見0.218元，收報0.215元，升0.47%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.445元，收報0.42元，升1.2%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.68元，無升跌；亞洲金融（0662）創52周高，見3.7元，收報3.7元，升1.37%；萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.5元，收報0.47元，升2.17%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見3.53元，收報3.6元，跌0.83%；信達國際控股（0111）低見0.219元，收報0.228元，無升跌；國家聯合資源（0254）低見0.042元，收報0.044元，跌18.52%；中手游（0302）低見0.86元，收報0.88元，跌1.12%；延長石油國際（0346）低見0.28元，收報0.29元，跌6.45%；僑雄國際（0381）低見0.108元，收報0.113元，跌1.74%；瑞安建業（0983）低見0.445元，收報0.45元，跌5.26%；新晨動力（1148）低見0.173元，收報0.181元，升2.84%；3D MEDICINES（1244）低見4.1元，收報4.12元，跌5.5%；滿地科技股份（1400）低見0.049元，收報0.049元，跌7.55%。

53隻股份創52周低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；六福集團（0590）低見15.04元，收報15.28元，跌0.39%；周生生（0116）低見6.9元，收報6.93元，跌1.42%；依波路（1856）低見1.48元，收報1.59元，無升跌；謝瑞麟（0417）低見0.7元，收報0.78元，跌1.27%；新秀麗（1910）低見20.1元，收報20.6元，跌1.9%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；金蝶（0268）低見6.16元，收報6.37元，跌5.49%；李寧（2331）低見14.74元，收報14.92元，跌3.24%；農夫山泉（9633）低見32.2元，收報32.55元，跌2.84%。

異動股

上升異動股，包括，官醞控股（8513）收報0.197元，升52.71%；匯聯金融服務（8030）收報0.395元，升46.3%；冠轈控股（1872）收報0.8元，升40.35%；瑞強集團（8427）創52周高，見0.46元，收報0.46元，升35.29%；陽光１００中國（2608）收報0.04元，升33.33%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.365元，升30.36%；中能控股（0228）收報0.092元，升24.32%；中建富通（0138）收報0.119元，升22.68%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.143元，升22.22%；首創鉅大（1329）收報0.415元，升22.06%。

下跌異動股，包括，中國服飾控股（1146）收報0.063元，跌21.25%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.038元，跌20.83%；北青傳媒（1000）收報0.365元，跌18.89%；天泓文創（8500）收報0.56元，跌18.84%；國家聯合資源（0254）創上市新低，見0.042元，收報0.044元，跌18.52%；中國基礎能源（8117）收報0.031元，跌18.42%；萬成金屬包裝（8291）收報0.1元，跌18.03%；亞太金融投資（8193）收報0.115元，跌17.86%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.09元，跌17.43%；莊皇集團公司（8501）收報0.33元，跌14.29%。

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