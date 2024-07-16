moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌287點 科指跌1.3% 北水流入近1個月最多 平保跌5.4%

特朗普勝算上升，美元強、美債息回落，美股隔晚上升，美期先升後跌。三中全會正召開，A股先跌後升，創業板指數漲近1.4%，升至逾兩周最高；滬深300指數實現四連漲，同時追蹤該指數的ETF出現放量。不過港股未見跟隨，恒指、國指午後續於低位橫行，三大指數連跌兩日，金融、地產、消費股軟，科技股較強。

大市成交、北水均上升，北水更升至近1個月最多，而北水流入佔大市成交比例亦同步見近1個月高，不過，恒指波幅則縮至近兩個月最窄。

恒指今早低開170點，高位跌116點，低位跌287點，高低波幅172點，是5月20日後最窄，當日報131.56點。上升股份比例為23.04%，下跌為37.01%，無升跌為39.93%。

恒指收市跌287點或1.6%，報17727點，大市成交金額942億元，較上日增加3.4%，是7月12日1194.32億元成交後最多；國指跌105點或1.64%，報6316點。恒生科技指數收報3622點，跌1.35%。

藍籌股成交金額486.37億元，佔大市成交51.63%；科指成份股成交金額235.53億元，佔大市成交25%；國指成份股成交金額421.18億元，佔大市成交44.71%。

24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.13億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.01%，至95.07億元，佔大市成交10.08%。牛熊證成交金額49.23億元，增加5.15%；窩輪成交金額45.83億元，增加9.09%。

藍籌10隻升，71隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升6.95%，收報52.3元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌5.41%，收報34.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報52.3元，升6.95%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低6.16元，收報6.37元，跌5.49%。

恒指跌穿10天線(17819.51點)、20天線(17914.98點)。科指跌穿10天線(3641.54點)、20天線(3655.97點)、100天線(3632.99點)。

北水南下合計淨流入61.26億元，較上日增加25.77%，淨流入金額是6月20日75.3億元後最多。北水連續第15日流入，累計流入406.76億元，對上一次連續15日淨流入是6月5日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.6%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.9%。低見17727.98點，是7月11日17621.05點後最低。收市報17727.98點，是7月10日後收市新低，當日報17471.67點。連跌2日，累計跌565.4點，對上一次連跌2日是7月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月5日。

科指曾跌最多1.97%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為3.2%。低見3600.35點，是7月10日3596.58點後最低。收市報3622.84點，是7月10日後收市新低，當日報3600.49點。連跌2日，累計跌159.24點，對上一次連跌2日是7月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月5日。

國指曾跌最多1.64%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.03%。低見6316.53點，是7月11日6303.16點後最低。收市報6316.53點，是7月10日後收市新低，當日報6251.18點。連跌2日，累計跌216.1點，對上一次連跌2日是7月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月5日。

午後消息股表現

統一（0220）泡麵吃出老鼠頭 曾跌10%。收報6.11元，跌10.01%。

今早及隔晚消息股表現

農夫山泉（9633）向消委會發律師函 樽裝水檢測報告存三大錯誤 要求澄清及道歉。見52周低32.2元，收報32.55元，跌2.84%。

大摩列為首選股 蘋果創新高。手機設備股逆市升，丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，收報5.12元，升1.99%。舜宇（2382）收報52.3元，升6.95%。高偉電子（1415）收報25.15元，升5.23%。瑞聲（2018）收報32.35元，升0.78%。比亞迪電子（0285）收報37.65元，升4.01%。信利國際（0732）創52周高，見1.13元，收報1.12元，升2.75%。富智康（2038）收報0.87元，升2.35%。小米（1810）收報16.34元，跌0.73%。

聯想（0992）發認股權證籌16億 若行使額外獲18億美元 擬10億美元投資AI收報10.74元，跌2.01%。

平保（2318）：發行35億美元可轉債收報34.1元，跌5.41%。

康聖環球（9960）斥資逾3100萬元人幣收購博富瑞基因11%股權。收報1.41元，跌0.7%。

晶門半導體（2878）盈警料上半年減少至少43%。收報0.31元，跌4.62%。

中怡國際（2341）遭聯交所除版，本周三生效。停牌。

莎莎（0178）第一財季營業額跌9.8%。收報0.78元，跌1.27%。

東方海外（0316）次季收入增14%。收報109.1元，跌4.63%。

破頂股表現

破頂股包括，ASMPT（0522）創上市新高，見117.2元，收報116.1元，升1.4%；中國電信（0728）創上市新高，見5元，收報4.97元，升1.02%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.95元，收報3.91元，升5.11%；環龍控股（2260）創上市新高，見2.92元，收報2.69元，跌2.18%；昇能集團（2459）創上市新高，見19.6元，收報18.96元，升2.82%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見17.29元，收報17.25元，升5.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1062.05元，收報1062.05元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1138.95元，收報1138.95元，升0.06%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見114.4元，收報114.4元，升0.04%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見53.92元，收報53.92元，升1.01%；EDA集團（2505）創上市新高，見6.8元，收報6.61元，升4.75%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見89.9元，收報86.95元，升0.75%；經發物業（1354）創上市新高，見8.29元，收報8.22元，升2.49%；丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，收報5.12元，升1.99%；信利國際（0732）創52周高，見1.13元，收報1.12元，升2.75%；招金礦業（1818）創52周高，見16.02元，收報15.86元，升4.07%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.03元，收報1.03元，升0.98%；青島控股（0499）創52周高，見0.218元，收報0.215元，升0.47%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.445元，收報0.42元，升1.2%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.68元，無升跌；亞洲金融（0662）創52周高，見3.7元，收報3.7元，升1.37%；萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.5元，收報0.47元，升2.17%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見3.53元，收報3.6元，跌0.83%；信達國際控股（0111）低見0.219元，收報0.228元，無升跌；國家聯合資源（0254）低見0.042元，收報0.044元，跌18.52%；中手游（0302）低見0.86元，收報0.88元，跌1.12%；延長石油國際（0346）低見0.28元，收報0.29元，跌6.45%；僑雄國際（0381）低見0.108元，收報0.113元，跌1.74%；瑞安建業（0983）低見0.445元，收報0.45元，跌5.26%；新晨動力（1148）低見0.173元，收報0.181元，升2.84%；3D MEDICINES（1244）低見4.1元，收報4.12元，跌5.5%；滿地科技股份（1400）低見0.049元，收報0.049元，跌7.55%。

53隻股份創52周低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；六福集團（0590）低見15.04元，收報15.28元，跌0.39%；周生生（0116）低見6.9元，收報6.93元，跌1.42%；依波路（1856）低見1.48元，收報1.59元，無升跌；謝瑞麟（0417）低見0.7元，收報0.78元，跌1.27%；新秀麗（1910）低見20.1元，收報20.6元，跌1.9%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；金蝶（0268）低見6.16元，收報6.37元，跌5.49%；李寧（2331）低見14.74元，收報14.92元，跌3.24%；農夫山泉（9633）低見32.2元，收報32.55元，跌2.84%。

異動股

上升異動股，包括，官醞控股（8513）收報0.197元，升52.71%；匯聯金融服務（8030）收報0.395元，升46.3%；冠轈控股（1872）收報0.8元，升40.35%；瑞強集團（8427）創52周高，見0.46元，收報0.46元，升35.29%；陽光１００中國（2608）收報0.04元，升33.33%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.365元，升30.36%；中能控股（0228）收報0.092元，升24.32%；中建富通（0138）收報0.119元，升22.68%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.143元，升22.22%；首創鉅大（1329）收報0.415元，升22.06%。

下跌異動股，包括，中國服飾控股（1146）收報0.063元，跌21.25%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.038元，跌20.83%；北青傳媒（1000）收報0.365元，跌18.89%；天泓文創（8500）收報0.56元，跌18.84%；國家聯合資源（0254）創上市新低，見0.042元，收報0.044元，跌18.52%；中國基礎能源（8117）收報0.031元，跌18.42%；萬成金屬包裝（8291）收報0.1元，跌18.03%；亞太金融投資（8193）收報0.115元，跌17.86%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.09元，跌17.43%；莊皇集團公司（8501）收報0.33元，跌14.29%。

其他報道

統一泡麵吃出老鼠頭 曾跌10%

機管局推獎勵計劃吸引航空公司開新航線

消委會︱百歲山：法務部門正全面介入處理相關事宜

調查：英國經濟學家質疑工黨提振經濟能力

拼多多旗下電商平台Temu去年底訪客數近4.7億 居全球第二

柏蔚森III加推60伙 首推海景1房戶 

傳怪獸家長挾子女搶座位 香港快運解畫：因機型轉換 按規定為未成年乘客調位

半日沽空金額增23% 平保沽空增4.4倍 南方A50增3743倍 農夫山泉比率58%

添利工業今日起更名為「零在科技金融集團」

博雅互動100萬美元投資UTXO基金

XTransfer獲新加坡金管局原則性批准 大型支付機構牌照

恒指半日跌245點 科指跌1.73% 平保跌5% 手機設備股逆市升