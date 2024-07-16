相關報道：農夫山泉向消委會發律師函 樽裝水檢測報告存三大錯誤 要求澄清及道歉

消委會昨發布市面瓶裝水測試結果，其中「農夫山泉」檢出每公升3微克溴酸鹽，達歐盟對天然礦泉水及泉水的標準上限。農夫山泉今早向消委會發律師信，指消委會有三大錯誤，包括適用標準、標準判斷有誤及明顯主觀誤導，引起香港及內地消費者恐慌，對公司造成巨大損失，敦促消委會澄清及道歉，否則將採取進一步行動。

消委會指正研究及跟進律師信，強調文章重點為各樣本性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，並非指產品有安全問題。

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農夫山泉對消委會回應並不滿意，韓林攸今日下午伙律師趙不渝，到位於北角的消委會總部，要求與負責人見面。該公司回應本報查詢時表示，如果消委會不道歉，公司一定追究到底。

農夫山泉代表今日與消委會相關人士開會，在會內他們圍繞函件內三點，指消委會用錯標準，張冠李戴；就算用錯的標準，強調他們達到上限完全不公平。然後他們在會內提到，消委會的報告報告造成的損失超高，若確認該會用錯標準後就應該馬上道歉、澄清；希望消委會不要拖，因為每一天的損失都很龐大，消委會不能罔顧股東利益。

農夫山泉今日收報32.55元，跌2.8%，全日成交4.59億元，單日市值蒸發約50.4億元，連同昨日的跌幅，兩天市值共蒸發約131億元。

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