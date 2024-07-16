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富士膠片冀推動人工智能及網上保安普及化

近年人工智能（AI）及網上保安的使用日益普及，富士膠片商業創新香港董事總經理陳偉明表示，大企業在推動人工智能方面，會朝超自動化及簡化流程為重點；中小企業會看重回報及性價比，因此他們會提供價格範圍由數千元至10萬元的方案，冀將AI及外判網上保安更普及化，亦滿足疫後企業推進數碼化的需求。

陳偉明稱，公司發展正值60周年，除了早年開發的影印機、相機及菲林等傳統業務繼續發展之餘，亦會推動AI應用及網上保安普及化。以他所見，大企業在推動AI方面會較快，當中對超自動化、簡化流程的需求較多。例如在管理人事方面，會嘗試用AI解答同事的問題，甚至可用於與客戶互動。中小企則較著重自動化、有效性及回報，因此他們會推出具性價比的方案供市場所需。至於在外判網上保安領域，他們會提供月費形式及入門板，簡單到幫助監察及篩走釣魚電郵，及提供新一代防火牆。費用由數千元，到大企業耗費以10萬元計的方案，他們均會提供。

在疫後，該公司顧問服務總經理陳富昇指出，市場在面對人手不足，營運轉向移動領域發展下，對加速數碼化轉型需求最大、查詢最多。但是尋求轉型者，多不用大系統去管理，亦偏向運用在地平台，及注重保安管理。在網上保安服務領域，他們有需要引人AI元素，去利便取得數據供準確防備。陳偉明補充，儘管公司是使用第三方的大語言模型，再按客人所需的應用場境，去設計網上保安方案。諮詢及專業服務總監關志健補充，公司在港已有逾百人的工程團隊去協助商戶落實自動化，並且借助團隊到大灣區擴展市場。

儘管企業對ESG（環境、社會責任及管治）需求日增，陳偉明稱，該公司已經由過往作為獨立領域去開發方案，變成在現成已開發的商業方案提供ESG匯報功能，用家涵蓋工程公司、半政府機構等對減碳需求較多的業界為主。

 

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