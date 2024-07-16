陳偉明稱，公司發展正值60周年，除了早年開發的影印機、相機及菲林等傳統業務繼續發展之餘，亦會推動AI應用及網上保安普及化。以他所見，大企業在推動AI方面會較快，當中對超自動化、簡化流程的需求較多。例如在管理人事方面，會嘗試用AI解答同事的問題，甚至可用於與客戶互動。中小企則較著重自動化、有效性及回報，因此他們會推出具性價比的方案供市場所需。至於在外判網上保安領域，他們會提供月費形式及入門板，簡單到幫助監察及篩走釣魚電郵，及提供新一代防火牆。費用由數千元，到大企業耗費以10萬元計的方案，他們均會提供。

在疫後，該公司顧問服務總經理陳富昇指出，市場在面對人手不足，營運轉向移動領域發展下，對加速數碼化轉型需求最大、查詢最多。但是尋求轉型者，多不用大系統去管理，亦偏向運用在地平台，及注重保安管理。在網上保安服務領域，他們有需要引人AI元素，去利便取得數據供準確防備。陳偉明補充，儘管公司是使用第三方的大語言模型，再按客人所需的應用場境，去設計網上保安方案。諮詢及專業服務總監關志健補充，公司在港已有逾百人的工程團隊去協助商戶落實自動化，並且借助團隊到大灣區擴展市場。

儘管企業對ESG（環境、社會責任及管治）需求日增，陳偉明稱，該公司已經由過往作為獨立領域去開發方案，變成在現成已開發的商業方案提供ESG匯報功能，用家涵蓋工程公司、半政府機構等對減碳需求較多的業界為主。

其他報道

執董伙律師到消委會總部 農夫山泉：倘消委會不道歉 一定追究到底

恒指收市跌287點 科指跌1.3% 北水流入近1個月最多 平保跌5.4%

統一泡麵吃出老鼠頭 曾跌10%

機管局推獎勵計劃吸引航空公司開新航線

消委會︱百歲山：法務部門正全面介入處理相關事宜

調查：英國經濟學家質疑工黨提振經濟能力

拼多多旗下電商平台Temu去年底訪客數近4.7億 居全球第二

柏蔚森III加推60伙 首推海景1房戶

傳怪獸家長挾子女搶座位 香港快運解畫：因機型轉換 按規定為未成年乘客調位

半日沽空金額增23% 平保沽空增4.4倍 南方A50增3743倍 農夫山泉比率58%