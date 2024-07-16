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共同富裕丨光大等中國國有金融機構 據報要求部分香港員工歸還部分獎金

繼內地多間金融機構巨頭為響應「共同富裕」號召，要求高級別員工放棄遞延獎金後，此要求似乎已蔓延至國企金融機構的香港分部。據彭博引述知情人士報道，中國部分國有金融機構要求部分香港員工退還部分獎金，當中中國光大、中國華融國際等國企金融機構要求部分駐香港員工、甚至前員工退還過往發放的部分獎金，將「共同富裕」推行到這個離岸金融中心。

知情人士指，在中央政府巡視光大在香港的業務後，光大控股要求退還獎金的比例不到10%。目前不清楚多少員工會受到這個政策的影響，以及是否會波及高管以下級別的員工。

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報道指，目前尚不清楚有多少金融機構會受到最新要求的影響，此舉或進一步影響香港作為區域金融中心的地位，在疫情等因素影響下，也可能推遲香港零售部門和樓市的復蘇。報道指，光大、中信金融資產管理公司，即中國華融國際的母公司，均未立即回應置評要求。

報道指，上述變化凸顯中國國有金融機構對薪酬問題的管理更為嚴格，此前這些機構主要限制內地員工的薪資。而過去幾年隨著政府部門對規模66萬億美元的金融行業加強監管，中國銀行家面臨愈來愈大的壓力；在經濟低迷之際，該行業的高薪亦引發公眾不滿。

而中國自在2021年推行「共同富裕」以來，對金融行業造成衝擊。中國各地都有企業減薪，甚至要求員工返還過往部分的薪資(如今被視為太高)。

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