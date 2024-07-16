值得一提的是，太美醫療在一級市場的最近一輪融資已超80億元，上市後可能形成估值倒掛。在IPO之前，太美醫療科技經歷了8輪融資，累計金額超30億元。其中，最近的一次發生在2020年10月，太美醫療宣布完成10.7億元人民幣F輪融資，騰訊、高瓴創投、云鋒基金等領投，投後估值約為80.70億元。

並且，早在2021年，太美醫療就曾申報在科創板上市，但歷經三輪問詢後，其在2023年3月15日的發審會上被否。但從現場的問詢情况來看，太美醫療的持續經營能力以及核心技術能否對利潤做出重要貢獻等，受到了科創板上市委的質疑。

自成立以來，太美醫療一直沒有擺脫虧損的泥潭。初步招股書顯示，太美醫療自2021年開始持續虧損，2023年首九個月虧損達2.69億元（人民幣·下同），按年擴大4.9%。2022年虧損4.2億元，按年收窄11.9%。自2021年至2023年9月，不到三個月的時間裏，太美醫療累計虧損12.43億元。

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