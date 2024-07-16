内地生命科學研發和營銷領域的數字化解決方案供應商浙江太美醫療科技近日在中國證監會獲得港股IPO及境内未上市股份「全流通備案」，計劃發行不超過13.45億股普通股。不過，太美醫療早在今年1月29日就已經遞表港交所（0388）主板申上市，即再過十多日申請將過期。摩根士丹利及中金公司為其聯席保薦人。
值得一提的是，太美醫療在一級市場的最近一輪融資已超80億元，上市後可能形成估值倒掛。在IPO之前，太美醫療科技經歷了8輪融資，累計金額超30億元。其中，最近的一次發生在2020年10月，太美醫療宣布完成10.7億元人民幣F輪融資，騰訊、高瓴創投、云鋒基金等領投，投後估值約為80.70億元。
並且，早在2021年，太美醫療就曾申報在科創板上市，但歷經三輪問詢後，其在2023年3月15日的發審會上被否。但從現場的問詢情况來看，太美醫療的持續經營能力以及核心技術能否對利潤做出重要貢獻等，受到了科創板上市委的質疑。
自成立以來，太美醫療一直沒有擺脫虧損的泥潭。初步招股書顯示，太美醫療自2021年開始持續虧損，2023年首九個月虧損達2.69億元（人民幣·下同），按年擴大4.9%。2022年虧損4.2億元，按年收窄11.9%。自2021年至2023年9月，不到三個月的時間裏，太美醫療累計虧損12.43億元。
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