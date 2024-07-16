集團指，今年上半年業績較去年遜色，主要因集團總計利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利減少約22%，並不包括出售倫敦半島住宅公寓的利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利。此乃由於紐約半島酒店正在進行翻新，而新開業的倫敦及伊斯坦堡半島酒店仍然需要時間達至穩定的營運階段，加上數間其他酒店所在市場狀況疲弱。

同時，折舊上升約40%，主要由於倫敦半島酒店於2023年9月開業。以及淨融資費用增加約180%，由於集團於倫敦半島酒店開業後不再資本化有關該酒店項目的借貸利息，以及利率高企。

而截至2024年6月30日止6個月，集團錄得投資物業重估虧損約1.4億元，而去年同期則錄得重估收益2.22億元。

集團指，上述因素中，若干酒店的營運業績遠低於預期，利息成本因利率上升及出售倫敦半島住宅公寓所得款項收回時間而上漲，並錄得預期之外的物業重估虧損。

集團將於8月7日公布中期業績，大酒店今日跌1.23%，收報5.6元。

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