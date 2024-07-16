moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

卡地亞母企歷峰次季收入增1% 大中華區跌27%

卡地亞（Cartier）母企瑞士歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）公布，第二季大中華市場銷售按年跌27%，不過亞太區以外市場均錄得銷售增長，加上珠寶銷售具韌性，抵消中國市場手表銷量下滑的影響，次季整體收入以固定匯率計算增長1%至53億歐元（約450億港元），符合預期。

此外，德國服裝品牌Hugo Boss（德：BOSS）警告，由於宏觀經濟挑戰，以中國及英國市場尤甚，將全年銷售預測由44.5億歐元，下調至43.5 億歐元（約370億港元），該股曾急跌一成。

其他報道

香港6月貨櫃吞吐量按年跌8.6%至110.4萬TEU

保聯會：相信有大保險公司對新遷冊制度感興趣

大酒店發盈警 中期料轉蝕4.5億

共同富裕丨光大等中國國有金融機構 據報要求部分香港員工歸還部分獎金

浙江太美醫療中證監港股IPO備案 主板上市申請即將過期

全日沽空金額增12% 比率近3個月高 盈富沽空增79%

富士膠片冀推動人工智能及網上保安普及化

執董伙律師到消委會總部 農夫山泉：倘消委會不道歉 一定追究到底

恒指收市跌287點 科指跌1.3% 北水流入近1個月最多 平保跌5.4%

統一泡麵吃出老鼠頭 曾跌10%

機管局推獎勵計劃吸引航空公司開新航線

消委會︱百歲山：法務部門正全面介入處理相關事宜

調查：英國經濟學家質疑工黨提振經濟能力

拼多多旗下電商平台Temu去年底訪客數近4.7億 居全球第二

柏蔚森III加推60伙 首推海景1房戶 

傳怪獸家長挾子女搶座位 香港快運解畫：因機型轉換 按規定為未成年乘客調位

半日沽空金額增23% 平保沽空增4.4倍 南方A50增3743倍 農夫山泉比率58%

添利工業今日起更名為「零在科技金融集團」

博雅互動100萬美元投資UTXO基金

XTransfer獲新加坡金管局原則性批准 大型支付機構牌照

恒指半日跌245點 科指跌1.73% 平保跌5% 手機設備股逆市升

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.21%