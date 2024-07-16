卡地亞（Cartier）母企瑞士歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）公布，第二季大中華市場銷售按年跌27%，不過亞太區以外市場均錄得銷售增長，加上珠寶銷售具韌性，抵消中國市場手表銷量下滑的影響，次季整體收入以固定匯率計算增長1%至53億歐元（約450億港元），符合預期。
此外，德國服裝品牌Hugo Boss（德：BOSS）警告，由於宏觀經濟挑戰，以中國及英國市場尤甚，將全年銷售預測由44.5億歐元，下調至43.5 億歐元（約370億港元），該股曾急跌一成。
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