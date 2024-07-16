鄭氏夫婦憶述，由於出發前48小時可於網上預辦登機手續，系統開放後他們隨即透過網上check in，同時確認座位是他們付費購買的25A、B窗口位。出發當日他們在登機前兩個多小時已到達check in櫃位辦理手續，當時地勤亦沒有提及任何調位安排，座位依舊是25A、B。

登機前突遭強行調位

不過，直到準備登機時，鄭氏夫婦卻遭負責Boarding的地勤攔截，並向兩人發出新登機證，座位無故被改為30A、B 。「Boarding時職員截住我哋，話我哋要轉坐30A、B，我當時覺得好奇怪，已經即時同職員理論，佢哋解釋因為有兩個未成年人士不可坐緊急出口座位排。但我明明有俾錢揀位，我俾錢買位自然有我嘅原因，我哋又一早已經網上check in，去到check in櫃時都無講過要調位，點解去到Boarding時先突然話要我哋調位？」

職員推搪稱「話唔到事」

鄭太表示，對於登機前突然被換位感到不滿，故立即跟負責職員理論，但職員僅指「自己話唔到事」，著她回港後投訴。鄭太又指，曾要求地勤即場退款，但遭職員拒絕：「做唔到」，並叫她回港後自行聯絡快運退款。鄭生表示，由於當時差不多所有乘客已登機，而且似乎沒有職員可以處理事件，爭持下去亦沒有結果，為免影響外遊心情，亦不想阻礙其他乘客，即使不滿被強迫調位，最終只好「硬食」上機。

鄭太指，上機後她曾望向原本自己購買的座位，發現是一家人坐在一起。鄭太質疑：「如果未成年人士不能坐緊急出口座位排，點解不安排其父母調位，反而要求已付費揀位的乘客調位？點解一定要我哋換位？原因係咩？職員係解釋唔到。」

鄭氏強調快運從未與其協商

鄭生指，事發時沒有人能幫助他們，令兩人心感無助。他不解為何香港快運在聲明中，聲稱已與他們協商才安排調位。「我哋從來沒有和涉事一家人講過一句說話，亦多次向快運職員反映不滿，點解快運覺得係已經同我哋協商咗？」

不滿快運發布失實聲明

鄭氏夫婦表示，為了避免阻礙機上乘客，原本打算回港後才向快運投訴，惟友人告之快運已於今午發布聲明，而聲明更與事實不符，令他們非常氣憤。鄭氏夫婦批評，HK Express從未聯絡他們了解事件經過，亦未作探入調查，僅單方面聽取員工片面之詞，便向公眾發表失實聲明，令其聲譽受損。「成個Trip完全被破壞曬！」他們強調，兩人當時從未與HK Express協商，要求其就強行換位一事道歉並作出合理解釋。本報已向HK Express查詢。

記者：李宛婷

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