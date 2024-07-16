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信銀國際：料美國下半年減息兩次共50點子 建議多關注歐亞市場 

中信銀行(國際)舉行2024年第三季經濟及投資展望簡佈會，考慮到美國通脹回落的信心增加、失業率上升、赤字膨脹、以及經濟數據普遍遜於預期，該行料聯儲局下半年9月及12月減息兩次共50點子。

美股表現持續創新高，信銀國際個人及商務銀行業務投資主管張浩恩認為，不能對美股過於樂觀。他指，若美國經濟出現問題或前總統特朗普重返政壇，有機會推動通脹，為減息路徑帶來不確定性，故投資組合不應過度集中在高估值的科技板塊，並建議分散投資，除繼續投資美股外，也可注意歐洲和亞洲市場。

儘管內地樓市仍受壓、零售銷售及服務業表現回落，但在工業生產及出口增長帶動下，信銀國際首席經濟師卓亮預料，今年全年中國GDP有望達標，增約4.8至4.9%，接近官方5%左右的目標。

信銀國際維持人民幣匯率未來展望至「中性」，卓亮表示，內地貨幣政策仍然有寬鬆的空間，不過現時息口處於底位，在地緣政治緊張局勢下，中美息差仍然有壓力，調整空間有限，不排除央行於下半年降準15基點，減息於第四季下調10基點。

另外，該行對港股展望為「正面」。張浩恩表示，內地寬鬆的貨幣政策和北水年初至今淨流入港股市場持續，北水佔港股成交3至4成，料下半年中資及國企股表現更優勝。

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