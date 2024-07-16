集團指，所有產品類別及除直接銷售予大客戶渠道外的所有銷售渠道的銷售額均錄得增長，整體銷售額錄得按年增長不少於約38%，2024年上半年的毛利及毛利率上升。於2024年上半年，來自新電商渠道所錄得的銷售額按年增加約4.5倍。

然而，2024年上半年的銷售額的增加被銷售活動增加導致的銷售及分銷開支增加所抵銷，尤其是由於推廣新產品、拓展新電商渠道及品牌建設的業務。

藍月亮指，面對消費模式及消費需求不斷改變，集團全面審視國內消費者於主流電商渠道的消費習慣。

集團已相應地策略性調整電商平台的產品投放及銷售模式，從而更有效地觸達更多的消費者，並提高本集團的整體線上渠道佈局。隨著直播電商成為當前的熱門領域，集團於2024年上半年增加銷售及分銷開支以佈局線上電商平台，此舉有助鞏固其於電商平台的市場地位，帶動長遠的銷售增長。

集團的經改善銷售及營銷力度已開始顯現成效，於「618購物節」期間在主要電商平台上排名第一中得到佐證。「 618購物節」中，集團於多個主流電商平台累計銷售額排名第一，並於單場直播中賣出累計超過一千萬瓶濃縮洗衣液。

然而，由於與業務發展初期的銷售增長相比，銷售及分銷開支的增長比例更高，集團於2024年上半年錄得綜合虧損整體增加。

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