證監會今天就在香港實施無紙證券市場而建議制訂的附屬法例、守則及指引，發表諮詢總結。其料在今年底向立法會提交相關法例，並在完成立法程序後，將於2025年底實施無紙證券市場制度，並且因應市場意見，該會建議一個五年的過渡時限，該原屬法律可與無紙證券市場兼容的公司，須在2030年底前分批過渡至新制度。
該會下一步的工作，例如會就某些與無紙證券市場相關的費用設置上限，並另行諮詢公眾。該會與港交所司，和證券登記公司總會，將與上市公司發行人、投資者及其他市場參與者進行溝通，幫助他們認識新制度、其影響，及參與無紙證券市場所需的步驟。其亦正在制訂發行人指引，將重點闡述發行人參與無紙證券市場所需的準備步驟及其後的持續責任。因應公司可能需要修改其章程或細則以確保與無紙證券市場兼容的需要，指引將包括範本條文供發行人參考。其目標是將無紙化的範圍，覆蓋內地、百慕達和開曼群島註冊的公司。
實行無紙證券市場措施，該會表示，投資者將享有加強的股東保障，以及以電子方式管理投資組合帶來的便利。其他市場參與者，包括發行人和中介人，亦將受惠於因簡化及自動化程序而提高的效率。
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