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Ares洽購內房合資發展鴨脷洲豪宅「凱玥」據報已達最後階段

五月份傳出另類投資管理公司Ares Management Corp.擬洽購中資內房合景泰富（1813）及龍光（3380） 合資發展的鴨脷洲豪宅「凱玥」項目，價值102億港元的貸目貸款多數權益後，據外電報道，交易已進入洽談的最後階段。

據知情人士指，這家另類投資管理公司最快將於周三提出正式收購要約，而據指Ares Management在4月份提出了每1元面值的銀團貸款，報價為0.95元。

報道引述其中一位知情人士指，Ares Management已獲得持有約85%貸款的貸款人指示性同意。在收到Ares Management的報價後，願意出售這筆在今年8月底到期貸款的銀行將尋求內部批準，並預期此過程預計需要一到兩周的時間。

這筆102億港元的貸款，由已違約的內房股龍光及合景泰富提供擔保，用於「凱玥」的開發，而截至7月10日，該項目295套住房中只售出約30套。

報道指，Ares Management並無立即回復置評請求。而合景泰富本港和廣州辦事處，電話均無人接聽。龍光香港辦事處的一名人員拒絕發表評論。

報道指，該102億元項目貸款雖然不是龍光重組計劃的一部分，但對其重組至關重要。而目前為止，「凱玥」在4月份以6折劈價賣樓。

若Ares Management接手該筆貸款而兩間內房在八月未能如期償還貸款並出現違約，Ares Management將控制該開發項目，並經賣樓直接獲得現金。

據報，在過去數月德意志銀行也與一些貸款人進行了接觸，對方希望購買部分貸款，而摩根大通據指正在商談為兩間內房安排再融資貸款，以償還貸款。

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