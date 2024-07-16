據日本央行估算，考慮到政府發債及稅收等財政因素，周三的經常帳戶將減少2.74萬億日圓，遠超經紀商估計的6000億日圓跌幅，意味上周五的干預規模為2.14萬億日圓（約135億美元）。

上周四晚公布的美國6月通脹升幅較預期弱，鞏固了市場對美聯儲的減息預期，令美元下滑。日圓兌每美元當晚突然由161.58急升至157.44，日內升幅接近3%，是2022年底以來最大單日升幅，令市場揣測日本當局趁美元貶值乘機干預，以擴大日圓的升勢。日圓至上周五持續波動，兌每美元曾跌至159.44，至當晚美國6月生產者物價指數（PPI）公布後，日圓又再次急速拉升，由159水平漲至157.38。

若上周的干預屬實，這將會是日本當局繼4月底至5月初以來，新一輪匯市干預。根據日本財務省提供的數據，日本當局在4月29日及5月1日，合共動用約9.8萬億日圓（約622億美元或4852億港元）支撐日圓。