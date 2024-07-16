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彭博以日央行數據估計 上周五135億美元干預匯市

彭博社分析日本央行的數據，估計日本當局在上周四和上周五連續兩天干預匯市，以支撐日圓。彭博社以日本央行經常賬戶的數據，與貨幣經紀商估算的數據作對比，估計日本當局上周五干預匯市的規模為135億美元（約1053億美元）。根據彭博社早前的估算，日本央行在上周四亦動用約220億美元進行干預，兩天干預規模合計達到355億美元（約2769億港元）。

據日本央行估算，考慮到政府發債及稅收等財政因素，周三的經常帳戶將減少2.74萬億日圓，遠超經紀商估計的6000億日圓跌幅，意味上周五的干預規模為2.14萬億日圓（約135億美元）。

上周四晚公布的美國6月通脹升幅較預期弱，鞏固了市場對美聯儲的減息預期，令美元下滑。日圓兌每美元當晚突然由161.58急升至157.44，日內升幅接近3%，是2022年底以來最大單日升幅，令市場揣測日本當局趁美元貶值乘機干預，以擴大日圓的升勢。日圓至上周五持續波動，兌每美元曾跌至159.44，至當晚美國6月生產者物價指數（PPI）公布後，日圓又再次急速拉升，由159水平漲至157.38。

若上周的干預屬實，這將會是日本當局繼4月底至5月初以來，新一輪匯市干預。根據日本財務省提供的數據，日本當局在4月29日及5月1日，合共動用約9.8萬億日圓（約622億美元或4852億港元）支撐日圓。