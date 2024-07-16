C資本專注於投資來自亞洲及具有全球成長潛力的高成長企業，其投資組合包括希音、蔚來、小鵬汽車、貨拉拉、商湯科技、思靈機器人和CASETiFY 等。根據規劃條款，交易獲得審批並完成後，C Capital Acquisition Corp也將擁有JAKOTA Index Portfolios Inc的100%所有權，作為覆蓋日本、韓國和台灣資本市場的創新指數授權和投資公司，該公司總部位於紐約及東京。

交易獲得審批並完成後，Youngtimers AG 將正式更名為C Capital AG。其總部會繼續設在瑞士，並將專注於投資東亞的較發達經濟體和部分歐洲地區的私募股權及中小型上市公司股票。C資本聯合創辦人鄭志剛表示，鑑於國際上對增加日本、韓國和台灣市場資本配置的需求不斷增長，以及香港數之不盡的投資機會，讓歐洲投資者能夠更易接觸到C資本及其在亞洲強大的投資渠道。他們很高興能夠將C資本的業務提升到一個新的境界，成為瑞士上市公司，並擁有遍布香港、日本、韓國、台灣地區的一流團隊。該交易獲得審批並完成後，鄭志剛也將擔任C Capital Group的非執行主席。

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