人工智能企業科大訊飛（深：002230）及旗下子公司訊飛醫療將落戶數碼港及成立國際總部，其入駐園區協議簽署儀式將於周五（19日）於數碼港舉行。
科大訊飛及訊飛醫療計劃在港投資，設立國際總部，包括國際業務總部、國際研發中心和國際貿易及資金管理平台，及建立研發及拓展海外市場團隊。研發項目涵蓋深度開發智能語音、構建大模型及人工智能基礎設施，包含智能教育、粵語智能語音產品、數據處理訓練等，賦能香港人工智能產業生態。
科大訊飛承建內地唯一的認知智能全國重點實驗室和語音及語言信息處理國家工程研究中心。其「訊飛星火大模型」具備文本生成、語言理解、知識問答、邏輯推理、數學能力、代碼能力、多模態能力等七大核心能力。
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