moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

續憧憬減息 道指標指創新高 道指升742點 連升5日

美債息回軟，債息倒掛擴闊，金龍指數回升，美股向上，道指標指創即市及收市紀錄新高，道指連升5日，累計升1662.51點。美國6月扣除汽車的零售銷售創三個月來最大增幅，表明第二季度末消費支出仍有韌性。聯儲局理事Kugler表示，如果通脹繼續放緩，就業市場降溫但保持韌性，今年稍後減息將是合適的。年率期貨顯示，12月減息機會達90.6%，引伸減幅為0.658%。寬鬆預期推動，跟蹤美國小型股的羅素2000指數過去五個交易日累積漲幅達到12%，創4年多來最大。IMF上調中國今明兩年經濟展望。

摩根士丹利交易部門第二財季收入增長超預期，財富管理業務表現落後。美國銀行第二季度淨利息收入低於預期，但該行預計這個關鍵指標將在年底前攀升。嘉信理財第二季度新增經紀帳戶數量未達預期。

道瓊斯工業平均指數收漲742點，升幅1.85%，報40954點。標普500指數收漲35點，升幅0.64%，報5667點。納斯達克綜合指數收漲36點，或0.2%，報18509點。

聯合健康升6.5%，報548.87美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻220點，而微軟跌0.98%，報449.52元，拖累道指29點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報234.82元，升0.17%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報183.92元，跌1.39%，亞馬遜(美：AMZN)收市報193.02元，升0.15%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報489.79元，跌1.28%，英偉達(美：NVDA)收市報126.36元，跌1.61%，微軟(美：MSFT)收市報449.52元，跌0.97%，Tesla (美：TSLA)收市報256.56元，升1.55%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.28%，報517點。德國DAX指數收跌0.4%，報18518點；法國CAC 40指數跌0.7%，報7580點；英國富時100指數收跌0.23%，報8164點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.74%，報5969點。

美國2年期債息曾跌最多1.19%，是7月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.46%。低見4.4046厘，是3月8日4.4046厘後最低。收市報4.4172厘，是2月6日後收市新低，當日報4.4035厘。

美國10年期債息曾跌最多1.79%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.77%。低見4.1537厘，是3月13日4.1293厘後最低。收市報4.1576厘，是3月12日後收市新低，當日報4.1507厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至28.62基點，是7月12日31.203基點後最闊。收市報26.17基點，是7月12日後收市最闊，當日報27.069基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾闊至118.495基點，是7月11日119.956基點後最闊。收市報118.302基點，是3月27日後收市最闊，當日報119.284基點。

金龍指數曾升最多0.88%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.41%。高見5978.46點，是7月15日6044.67點後最高。收市報5969.94點，是7月12日後收市新高，當日報6149.78點。

道指曾升最多1.93%，是2023年6月2日後最大升幅，當日升幅為2.25%。高見40988.81點，創紀錄新高。收報40954.48點，升1.85%，創收市價計新高。連升5日，累計升1662.51點，對上一次連升5日是2024年6月24日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是5月10日。

標指曾升最多0.68%，是7月15日後最大升幅，當日升幅為0.92%。高見5669.67點，創上市新高。收報5667.2點，升0.64%，創收市價計新高。連升3日，累計升82.66點，對上一次連升3日是2024年7月3日。

納指曾升最多0.56%，是7月15日後最大升幅，當日升幅為1.32%。高見18576.83點，是7月15日18641.53點後最高。收市報18509.34點，是7月10日後收市新高，當日報18647.45點。連升3日，累計升225.93點，對上一次連升3日是2024年7月3日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月31日。

 

其他報道

北水增持工行 減持中鋁