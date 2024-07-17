摩根士丹利交易部門第二財季收入增長超預期，財富管理業務表現落後。美國銀行第二季度淨利息收入低於預期，但該行預計這個關鍵指標將在年底前攀升。嘉信理財第二季度新增經紀帳戶數量未達預期。

道瓊斯工業平均指數收漲742點，升幅1.85%，報40954點。標普500指數收漲35點，升幅0.64%，報5667點。納斯達克綜合指數收漲36點，或0.2%，報18509點。

聯合健康升6.5%，報548.87美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻220點，而微軟跌0.98%，報449.52元，拖累道指29點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報234.82元，升0.17%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報183.92元，跌1.39%，亞馬遜(美：AMZN)收市報193.02元，升0.15%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報489.79元，跌1.28%，英偉達(美：NVDA)收市報126.36元，跌1.61%，微軟(美：MSFT)收市報449.52元，跌0.97%，Tesla (美：TSLA)收市報256.56元，升1.55%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.28%，報517點。德國DAX指數收跌0.4%，報18518點；法國CAC 40指數跌0.7%，報7580點；英國富時100指數收跌0.23%，報8164點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.74%，報5969點。

美國2年期債息曾跌最多1.19%，是7月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.46%。低見4.4046厘，是3月8日4.4046厘後最低。收市報4.4172厘，是2月6日後收市新低，當日報4.4035厘。

美國10年期債息曾跌最多1.79%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.77%。低見4.1537厘，是3月13日4.1293厘後最低。收市報4.1576厘，是3月12日後收市新低，當日報4.1507厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至28.62基點，是7月12日31.203基點後最闊。收市報26.17基點，是7月12日後收市最闊，當日報27.069基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾闊至118.495基點，是7月11日119.956基點後最闊。收市報118.302基點，是3月27日後收市最闊，當日報119.284基點。

金龍指數曾升最多0.88%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.41%。高見5978.46點，是7月15日6044.67點後最高。收市報5969.94點，是7月12日後收市新高，當日報6149.78點。

道指曾升最多1.93%，是2023年6月2日後最大升幅，當日升幅為2.25%。高見40988.81點，創紀錄新高。收報40954.48點，升1.85%，創收市價計新高。連升5日，累計升1662.51點，對上一次連升5日是2024年6月24日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是5月10日。

標指曾升最多0.68%，是7月15日後最大升幅，當日升幅為0.92%。高見5669.67點，創上市新高。收報5667.2點，升0.64%，創收市價計新高。連升3日，累計升82.66點，對上一次連升3日是2024年7月3日。

納指曾升最多0.56%，是7月15日後最大升幅，當日升幅為1.32%。高見18576.83點，是7月15日18641.53點後最高。收市報18509.34點，是7月10日後收市新高，當日報18647.45點。連升3日，累計升225.93點，對上一次連升3日是2024年7月3日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月31日。

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