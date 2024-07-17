個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌1.8%，折合報378.89元；阿里巴巴（9988）升0.47%，折合報76.49元；美團（3690）升0.13%，折合報117.97元；匯控（0005）升0.64%，折合報67.97元；建行（0939）跌1.57%，折合報5.47元。

道期現跌0.002%；標期現跌0.1%；納期現跌0.17%。日本東證指數現升0.54%；韓國KOSPI指數現升0.06%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.46%。

VIX指數隔晚升0.53%或0.07點，報13.19點。

紐油現跌0.12%或0.1美元，報80.66美元；布油現跌0.13%或0.1美元，報83.62美元；金價現跌0.03%或0.79美元，報2468.29美元；LME 銅期貨隔晚跌1.45%或142.5美元，報9663.5美元。比特幣現升1.05%或680.49美元，報65375.9美元；美國10年期債息現升0.18%或0.0077厘，報4.1653厘。

今日焦點股份可留意：

HK Express爭位︱當事人鄭氏夫婦指快運講大話：登機前已被換位，根本無人同我哋協商過。

759阿信屋母企CEC國際（0759）料上財年錄除稅後虧損最多3100萬元。

華潤置地（1109）6月合同銷售升19%，上半年跌27%。

中國平安（2318）可轉債據報獲數倍超額認購。

Ares洽購內房合景泰富（1813）及龍光（3380）合資發展鴨脷洲豪宅「凱玥」據報已達最後階段。

藍月亮（6993）發盈警，料上半年虧損擴大至6.7億人幣。

恒基兆業發展（0097）委任陳馥蘭為執董，即日生效。

大酒店（0045）發盈警，中期料轉蝕4.5億。

執董伙律師到消委會總部，農夫山泉（9633）：倘消委會不道歉，一定追究到底。

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