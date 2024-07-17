恒指今早高開13點或0.08%，報17741點，大市成交金額17億元；國指今早高開8點或0.15%，報6325點。恒生科技指數開市報3638點，升0.44%。上升股份比例為6.54%，下跌為3.86%，無升跌為89.58%。