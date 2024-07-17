恒指今早高開13點或0.08%，報17741點，大市成交金額17億元；國指今早高開8點或0.15%，報6325點。恒生科技指數開市報3638點，升0.44%。上升股份比例為6.54%，下跌為3.86%，無升跌為89.58%。
藍籌29隻升，23隻下跌，30隻無升跌。紫金礦業（2899）升2.81%，報18.28元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌2.16%，報20.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，6隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報81.35元，升3.63%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報11.4元，跌1.04%。
恒指上試10天線(17795.83點)。科指上試10天線(3642.74點)，升穿100天線(3636.84點)。
HK Express爭位︱當事人鄭氏夫婦指快運講大話：登機前已被換位，根本無人同我哋協商過。國泰（0293）無成交，報8.22元。
759阿信屋母企CEC國際（0759）料上財年錄除稅後虧損最多3100萬元。無成交，報0.193元。
華潤置地（1109）6月合同銷售升19%，上半年跌27%。開市報26.75元，升0.75%。
中國平安（2318）可轉債據報獲數倍超額認購。開市報34.05元，跌0.15%。
Ares洽購內房合景泰富（1813）及龍光（3380）合資發展鴨脷洲豪宅「凱玥」據報已達最後階段。無成交，報0.33元。
藍月亮（6993）發盈警，料上半年虧損擴大至6.7億人幣。開市報1.88元，跌2.08%。
恒基兆業發展（0097）委任陳馥蘭為執董，即日生效。無成交，報0.121元。
大酒店（0045）發盈警，中期料轉蝕4.5億。開市報5.54元，跌1.07%。
執董伙律師到消委會總部，農夫山泉（9633）：倘消委會不道歉，一定追究到底。開市報32.55元，無升跌。
破頂股包括，招金礦業（1818）創上市新高，見16.62元，開市報16.62元，升4.79%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1784元，開市報1784元，升1.48%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1784元，開市報1784元，升1.48%；丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，開市報5.25元，升2.54%；順誠（0531）創52周高，見0.435元，開市報0.435元，升35.94%。
2隻股份創上市新低，包括易點雲（2416）低見1.58元，開市報1.58元，跌3.66%；烯石電車新材料（6128）低見0.1元，開市報0.1元，跌0.99%。
異動股
上升異動股，包括，順誠（0531）創52周高，見0.435元，開市報0.435元，升35.94%；倩碧控股（8367）開市報0.056元，升14.29%；泉峰控股（2285）開市報20元，升12.99%；中國紅包（8316）開市報0.184元，升10.18%；首創鉅大（1329）開市報0.45元，升8.43%；天彩控股（3882）開市報0.61元，升7.02%；百奧家庭互動（2100）開市報0.245元，升6.99%；中國天保集團（1427）開市報0.245元，升6.52%；中國白銀集團（0815）開市報0.34元，升6.25%；博雅互動（0434）開市報1.66元，升5.73%。
下跌異動股，包括，國農金融投資（8120）開市報0.046元，跌8%；超大現代（0682）開市報0.025元，跌7.41%；DEYUN HOLDING（1440）開市報2.81元，跌6.95%；天譽置業（0059）開市報0.014元，跌6.67%；恆泰裕集團（8081）開市報0.052元，跌5.45%；中國中鐵（0390）開市報3.86元，跌4.93%；致豐工業電子（1710）見52周低0.192元，開市報0.192元，跌4%；中遠海能（1138）開市報8.79元，跌3.83%；易點雲（2416）創上市新低，見1.58元，開市報1.58元，跌3.66%。
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