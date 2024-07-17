報道指，此次採訪在共和黨全國大會正式提名他參選美國總統幾周前進行。他將自己的經濟議程歸結為「低利率和低稅負」，並表示有「巨大的激勵措施做到這點並將生意帶回我們的國家」。

特朗普表示，將允許鮑威爾做滿其到2028年1月31日結束的任期，「我會讓他做完的」，「尤其是如果我認為他在做正確的事的話」。

他又表示，希望將企業稅率從目前的21%下調至低至15%。如果事實證明這個目標太難實現，他會滿足於降至20%。他說原因是自己喜歡這個數字的「簡單性」。

特朗普表示，可以設想據稱正在考慮從政的戴蒙「是我會考慮的財政部長人選」。

台灣方面，特朗普對保衛台灣免受中國侵略的說法態度冷淡，他認為隔著半個地球去保衛一個島嶼存在實際困難，而且他希望台灣向美國支付保護費。「我不覺得我們跟個保險單有什麼不一樣的」， 他繼續說道，「我們為什麼要這麼做呢」？另外，他又指，「我們多蠢啊？他們搶走了我們所有的晶片生意」， 特朗普說，「他們超級有錢」。

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