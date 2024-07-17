俄羅斯目前是OPEC+聯盟中最大的原油生產國，在執行旨在支撐全球油價的協議方面明顯落後。俄羅斯上月承諾補償4月以來的超產，補償期勢將持續到2025年9月。

俄羅斯在與OPEC合作後長期表示，由於油田地質和氣候條件，該國無法在深秋和冬季大幅減產。

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