港元現報7.8065元升值15點子，曾貶值最多3點子，報7.8083元，亦曾升值最多30點子，報7.805元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升6.68點子至4.5481%，是7月4日後最高；1星期HIBOR升1.07點子至4.57327%，是6月28日後最高；2星期HIBOR升3.06點子至4.61143%，是6月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.7128%，是7月15日後最低；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.79929%，是5月20日後最低；12個月期HIBOR跌0.78點子至4.87583%，是5月16日後最低。

美元指數現報104.22貶值0.05點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44907%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8491%，終止單日收窄，利差是2024年7月11日後最闊，當日差距為-0.8575%。

對上一次終止單日收窄，是2024年7月11日，當日利差報-0.8575%。

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