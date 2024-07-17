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恒指半日升11點 科指升0.8% 北水流入減至700萬元

憧憬美國減息，美股隔晚創新高，亞股時段，道期續升，標期、納期下跌，A股、台股、韓股亦下跌，港股反覆，其他亞洲市場上升。地產股上升。

恒指今早高開13點，高位升79點，低位跌69點，高低波幅149點。上升股份比例為23.47%，下跌為26.19%，無升跌為50.33%。

恒指半日升11點或0.06%，報17739點，大市成交金額566億元；國指跌12點或0.2%，報6303點。恒生科技指數收報3653點，升0.85%。

藍籌股成交金額280.42億元，佔大市成交49.54%；科指成份股成交金額135.81億元，佔大市成交23.99%；國指成份股成交金額247.99億元，佔大市成交43.81%。

24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.84億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.35%，至76.67億元，佔大市成交13.52%。牛熊證成交金額35.09億元，減少28.72%；窩輪成交金額41.57億元，減少9.29%。

藍籌55隻升，24隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升8.25%，收報3.41元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌5.18%，收報7.51元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報3.41元，升8.25%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報35.55元，跌5.58%。

恒指曾升穿10天線(17795.59點)。科指升穿10天線(3644.21點)、100天線(3636.99點)，曾升穿20天線(3653.79點)。

北水南下合計淨流入0.07億元，較上日減少99.88%，連續第16日流入，累計流入406.84億元。

憧憬減息，地產股向上。新世界發展（0017）收報7.82元，升2.76%。新鴻基地產（0016）收報71.5元，升1.56%。長實集團（1113）收報30.5元，升0.99%。恒地（0012）收報22.95元，升2.23%。信和置業（0083）收報8.17元，升0.74%。華置（0127）收報1.35元，無升跌。嘉華國際（0173）收報1.84元，無升跌。

收租股上升，太古（0019）收報71元，升1.5%。鷹君（0041）收報11元，升0.18%。希慎（0014）收報11.38元，升1.43%。太古地產（1972）收報13.06元，升1.08%。九龍倉置業（1997）收報21.25元，升2.16%。九龍倉集團（0004）收報24.3元，升0.62%。領展（0823）收報32.65元，升0.46%。

HK Express爭位︱當事人鄭氏夫婦指快運講大話：登機前已被換位，根本無人同我哋協商過。國泰（0293）收報8.2元，跌0.24%。

759阿信屋母企CEC國際（0759）料上財年錄除稅後虧損最多3100萬元。收報0.19元，跌1.55%。

華潤置地（1109）6月合同銷售升19%，上半年跌27%。收報26.7元，升0.56%。

中國平安（2318）可轉債據報獲數倍超額認購。收報34.2元，升0.29%。

Ares洽購內房合景泰富（1813）及龍光（3380）合資發展鴨脷洲豪宅「凱玥」據報已達最後階段。合景泰富收報0.335元，升1.52%。龍光（3380）收報0.78元，升4%。

藍月亮（6993）發盈警，料上半年虧損擴大至6.7億人幣。收報1.94元，升1.04%。

恒基兆業發展（0097）委任陳馥蘭為執董，即日生效。收報0.123元，升1.65%。

大酒店（0045）發盈警，中期料轉蝕4.5億。收報5.57元，跌0.54%。

執董伙律師到消委會總部，農夫山泉（9633）：倘消委會不道歉，一定追究到底。收報33.15元，升1.84%。

破頂股表現

破頂股包括，ASMPT（0522）創上市新高，見119元，收報115.7元，跌0.34%；招金礦業（1818）創上市新高，見16.7元，收報15.66元，跌1.26%；價值黃金（3081）創上市新高，見58.92元，收報58.76元，升1.59%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1791元，收報1783.5元，升1.45%；大唐環境（1272）創上市新高，見3.2元，收報0.77元，升5.48%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1791元，收報1783.5元，升1.45%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見18.53元，收報18.53元，升7.42%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1062.1元，收報1062元，跌0%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.445元，收報5.44元，升0.37%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見37.3元，收報37.3元，升2.47%；EDA集團（2505）創上市新高，見7.56元，收報7.34元，升11.04%；經發物業（1354）創上市新高，見8.39元，收報8.39元，升2.07%；丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，收報5.05元，跌1.37%；順誠（0531）創52周高，見0.44元，收報0.43元，升34.38%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.69元，升1.47%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升4.94%；千百度（1028）創52周高，見0.35元，收報0.345元，升4.55%；普華和順（1358）創52周高，見1.18元，收報1.17元，升1.74%；丘鈦科技（1478）創52周高，見5.25元，收報5.05元，跌1.37%；榮陽實業（2078）創52周高，見0.172元，收報0.16元，升14.29%；元征科技（2488）創52周高，見4.39元，收報4.3元，升1.42%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.2元，收報5.16元，升0.58%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.122元，收報0.125元，跌1.57%；普星能量（0090）低見0.33元，收報0.345元，無升跌；國家聯合資源（0254）低見0.03元，收報0.031元，跌29.55%；北方礦業（0433）低見0.028元，收報0.028元，跌9.68%；匯盈控股（0821）低見0.037元，收報0.045元，無升跌；中國水業集團（1129）低見0.091元，收報0.091元，跌10.78%；滿地科技股份（1400）低見0.038元，收報0.041元，跌16.33%；安領國際（1410）低見0.25元，收報0.28元，跌11.11%；現恆建築（1500）低見0.071元，收報0.072元，跌7.69%；２１世紀教育（1598）低見0.122元，收報0.125元，跌1.57%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見6.88元，收報7.04元，升1.59%；美麗華酒店（0071）低見9.4元，收報9.4元，跌0.53%；佐丹奴（0709）低見1.78元，收報1.8元，無升跌；匯漢控股（0214）低見0.36元，收報0.36元，跌2.7%；英皇娛樂酒店（0296）低見0.345元，收報0.355元，升2.9%；佐丹奴國際（0709）低見1.78元，收報1.8元，無升跌；高陽科技（0818）低見0.37元，收報0.385元，跌1.28%；利亞零售（0831）低見0.57元，收報0.58元，跌1.69%；MATRIX HOLDINGS（1005）低見0.5元，收報0.51元，跌7.27%；NIRAKU（1245）低見0.2元，收報0.213元，跌1.84%。

異動股

上升異動股，包括，力天影業（9958）收報2.9元，升45%；順誠（0531）創52周高，見0.44元，收報0.43元，升34.38%；新銳醫藥（6108）收報0.055元，升27.91%；超智能控股（1402）收報0.32元，升23.08%；朗華國際集團（8026）收報0.33元，升22.22%；百仕達控股（1168）收報0.12元，升20%；敏捷控股（0186）收報0.17元，升19.72%；寶積資本（8168）收報0.058元，升18.37%；秀商時代控股（1849）收報0.056元，升16.67%；僑雄國際（0381）收報0.131元，升15.93%；德萊建業（1546）收報0.094元，升14.63%。

下跌異動股，包括，知行汽車（1274）收報35.1元，跌57.84%；國家聯合資源（0254）創上市新低，見0.03元，收報0.031元，跌29.55%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.066元，跌26.67%；陽光１００中國（2608）收報0.032元，跌20%；蠟筆小新食品（1262）收報1.06元，跌19.7%；滿地科技股份（1400）創上市新低，見0.038元，收報0.041元，跌16.33%；長久股份（6959）收報21.4元，跌15.75%；冠轈控股（1872）收報0.68元，跌15%；帝國科技集團（0776）收報1.63元，跌14.66%。

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