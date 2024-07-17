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恒指收市升11點 成交增北水轉流出 美匯失守104 晶片股跌 地產收租升

憧憬美國減息，推動美股隔晚創新高，不過，據報美國擬向盟友施壓，要求收緊對華晶片貿易，ASML股價挫曾逾7%，拖累美期歐股下跌，納期午後跌逾1%，日股個別發展，Topix上升，日經225則由升轉跌，台股、韓股亦向下。A股上證、深成下跌，滬深300則連升5日，而追蹤該指數的ETF再度放量，四隻代表ETF累計成交額超過230億元人民幣。港股成交亦上升，但另一方面，北水亦在連續15日流入後轉流出，三大指數個別發展，國指連跌3日，恒指上升但第3日陰燭，科指則升幅收窄。而受美國施壓影響，晶片股下跌，中芯國際（0981）見１個月最大跌幅。減息憧憬，地產收租股向上。

外匯方面，英國6月通脹按年升2%，與上月持平，8月降息可能性由50%降低至約30%，英鎊兌美元一年來首次升至1.30美元。美匯指數午後急跌失守104，低見103.964，是4月9日103.88後最低。日圓兌美元大升，每美元兌日圓貶值至156.65日圓，是6月13日156.59日圓後最弱。日圓大升，每百日圓兌港元曾升值至4.9836，是6月13日4.9873後最強。人民幣個別發展，離岸價升值至7.2727元，是7月15日7.2681元後最強，但在岸價則貶值至7.269元，是7月11日7.275元後最弱。

恒指今早高開13點，高位升79點，低位跌69點，高低波幅149點。上升股份比例為26.86%，下跌為33.84%，無升跌為39.28%。

恒指收市升11點或0.06%，報17739點，大市成交金額1049億元，較上日增加11.37%，是7月12日1194.32億元成交後最多；國指跌19點或0.3%，報6297點。恒生科技指數收報3640點，升0.5%。

藍籌股成交金額563.04億元，佔大市成交53.67%；科指成份股成交金額262.72億元，佔大市成交25.04%；國指成份股成交金額492.25億元，佔大市成交46.92%。

24隻雙櫃台股，總成交1.34億元人民幣，相當於約1.44億港元，佔大市成交的0.14%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.7%，至86.79億元，佔大市成交8.26%。牛熊證成交金額41.48億元，減少15.75%；窩輪成交金額45.31億元，減少1.13%。

藍籌55隻升，25隻下跌，2隻無升跌。阿里健康（0241）升8.57%，收報3.42元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌5.81%，收報7.46元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報11.4元，升9.62%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報35.05元，跌6.91%。

恒指受制於10天線(17795.59點)。科指曾升穿10天線(3642.94點)、20天線(3653.15點)，跌穿100天線(3636.86點)。

北水南下合計淨流出3.16億元，終止連續15日流入，淨流出金額是6月24日後最多。

三大指數表現

恒指曾升最多0.45%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見17807.68點，是7月16日17899.55點後最高。今日收市報17739.41點，是7月15日後收市新高，當日報18015.94點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月8日。

科指曾升最多1.54%，是7月12日後最大升幅，當日升幅為2.46%。高見3678.67點，是7月15日3747.86點後最高。今日收市報3640.88點，是7月15日後收市新高，當日報3672.58點。

國指曾跌最多0.6%，是7月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.64%。低見6278.73點，是7月10日6244點後最低。收市報6297.49點，是7月10日後收市新低，當日報6251.18點。連跌3日，累計跌235.14點，對上一次連跌3日是7月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月8日。

午後消息股表現

美國據報施壓盟友收緊對華晶片貿易。晶片股向下，中芯國際（0981）收報17.16元，跌5.19%。華虹半導體（1347）收報22.2元，跌5.93%。ASMPT（0522）創上市新高，見119元，收報114.4元，跌1.46%。晶門半導體（2878）收報0.305元，跌1.61%。

中芯國際（0981）曾跌最多5.52%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為6.01%。低見17.1元，是7月3日17.1元後最低。今日收市報17.16元，是7月2日後收市新低，當日報17.06元。連跌2日，累計跌1元，對上一次連跌2日是7月5日。第1日陰燭。

華虹半導體（1347）曾跌最多6.14%，是7月2日後最大跌幅，當日跌幅為7.71%。低見22.15元，是7月12日21.95元後最低。收市報22.2元，是7月8日後收市新低，當日報21.15元。第1日陰燭。

匯控（0005）委任艾橋智為行政總裁 9月2日起生效。收報67.2元，升0.15%。

今早及隔晚消息股表現

憧憬減息，地產股造好。新世界發展（0017）收報7.77元，升2.1%。新鴻基地產（0016）收報72.1元，升2.41%。長實集團（1113）收報30.35元，升0.5%。恒地（0012）收報23元，升2.45%。信和置業（0083）收報8.19元，升0.99%。華置（0127）收報1.35元，無升跌。嘉華國際（0173）收報1.82元，跌1.09%。

收租股普遍上升，太古（0019）收報70.4元，升0.64%。鷹君（0041）收報10.98元，無升跌。希慎（0014）收報11.3元，升0.71%。太古地產（1972）收報13.08元，升1.24%。九龍倉置業（1997）收報21.1元，升1.44%。九龍倉集團（0004）收報24.45元，升1.24%。領展（0823）收報32.75元，升0.77%。

HK Express爭位︱當事人鄭氏夫婦指快運講大話：登機前已被換位，根本無人同我哋協商過。國泰（0293）收報8.17元，跌0.61%。

759阿信屋母企CEC國際（0759）料上財年錄除稅後虧損最多3100萬元。收報0.195元，升1.04%。

華潤置地（1109）6月合同銷售升19%，上半年跌27%。收報26.65元，升0.38%。

中國平安（2318）可轉債據報獲數倍超額認購。收報34.3元，升0.59%。

Ares洽購內房合景泰富（1813）及龍光（3380）合資發展鴨脷洲豪宅「凱玥」據報已達最後階段。合景泰富收報0.335元，升1.52%。龍光（3380）收報0.77元，升2.67%。

藍月亮（6993）發盈警，料上半年虧損擴大至6.7億人幣。收報2.04元，升6.25%。

恒基兆業發展（0097）委任陳馥蘭為執董，即日生效。收報0.125元，升3.31%。

大酒店（0045）發盈警，中期料轉蝕4.5億。收報5.58元，跌0.36%。

執董伙律師到消委會總部，農夫山泉（9633）：倘消委會不道歉，一定追究到底。收報33.2元，升2%。

破頂股表現

破頂股包括，ASMPT（0522）創上市新高，見119元，收報114.4元，跌1.46%；招金礦業（1818）創上市新高，見16.7元，收報15.72元，跌0.88%；價值黃金（3081）創上市新高，見58.92元，收報58.72元，升1.52%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1791元，收報1786.5元，升1.62%；大唐環境（1272）創上市新高，見3.2元，收報0.73元，無升跌；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1791元，收報1786.5元，升1.62%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1085.75元，收報1085.75元，升0.1%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見18.53元，收報18.37元，升6.49%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1062.25元，收報1062.05元，無升跌；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見28.86元，收報28.72元，升2.57%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.52元，收報7.52元，升1.55%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.445元，收報5.43元，升0.18%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見54.76元，收報54.76元，升1.56%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見37.3元，收報37.3元，升2.47%；EDA集團（2505）創上市新高，見7.56元，收報7.29元，升10.29%；經發物業（1354）創上市新高，見8.45元，收報8.3元，升0.97%；丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，收報4.97元，跌2.93%；成實外教育（1565）創52周高，見0.23元，收報0.23元，升4.55%；長建（1038）創52周高，見49.75元，收報49.6元，升3.23%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.04元，收報1.04元，升0.97%；青島控股（0499）創52周高，見0.218元，收報0.218元，升1.4%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，升2.86%；順誠（0531）創52周高，見0.44元，收報0.44元，升37.5%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.68元，無升跌；亞洲金融（0662）創52周高，見3.7元，收報3.7元，無升跌；國能國際資產（0918）創52周高，見0.88元，收報0.85元，升4.94%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見49.75元，收報49.6元，升3.23%；。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.122元，收報0.125元，跌1.57%；普星能量（0090）低見0.33元，收報0.345元，無升跌；國家聯合資源（0254）低見0.03元，收報0.032元，跌27.27%；北方礦業（0433）低見0.028元，收報0.03元，跌3.23%；匯盈控股（0821）低見0.037元，收報0.046元，升2.22%；中國水業集團（1129）低見0.091元，收報0.093元，跌8.82%；3D MEDICINES（1244）低見4.08元，收報4.09元，跌0.73%；滿地科技股份（1400）低見0.038元，收報0.041元，跌16.33%；安領國際（1410）低見0.25元，收報0.3元，跌4.76%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.4元，收報0.45元，跌5.26%。

56隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見6.88元，收報7.01元，升1.15%；依波路（1856）低見1.4元，收報1.55元，跌2.52%；星島（1105）低見0.25元，收報0.26元，跌10.34%；稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，跌1.41%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；中電華大科技（0085）低見1.17元，收報1.18元，跌0.84%；美麗華酒店（0071）低見9.38元，收報9.38元，跌0.74%；包浩斯（0483）低見0.31元，收報0.31元，無升跌；優品360（2360）低見1.67元，收報1.67元，跌1.76%；佐丹奴（0709）低見1.78元，收報1.79元，跌0.56%。

異動股

上升異動股，包括，鴻盛昌資源（1850）收報0.27元，升38.46%；順誠（0531）創52周高，見0.44元，收報0.44元，升37.5%；秀商時代控股（1849）收報0.061元，升27.08%；基地錦標集團（8460）收報0.066元，升24.53%；超智能控股（1402）收報0.315元，升21.15%；拉近網娛（8172）收報0.053元，升20.45%；敏捷控股（0186）收報0.17元，升19.72%；瀛海集團（8668）收報0.134元，升19.64%；FSM HOLDINGS（1721）收報0.51元，升18.6%；環球實業科技（1026）收報0.158元，升17.04%。

下跌異動股，包括，知行汽車（1274）收報26.4元，跌68.29%；國家聯合資源（0254）創上市新低，見0.03元，收報0.032元，跌27.27%；坤集團（0924）收報0.49元，跌25.76%；映美控股（2028）收報0.064元，跌20%；北京體育文化（1803）收報0.072元，跌19.1%；長久股份（6959）收報20.6元，跌18.9%；亮晴控股（8603）收報0.53元，跌18.46%；中國寶力科技（0164）收報0.68元，跌18.07%；環球數碼創意（8271）收報0.059元，跌18.06%；天元醫療（0557）收報0.58元，跌17.14%。

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