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調查顯示港零售投資者認為未來一年AI為投資板塊

香港投資基金公會（HKIFA）公布本港零售基金投資者調查報告，報告顯示65%受訪者認為人工智能（AI）及相關產業，為未來一年有興趣投資行業中居首五位。當中將其排名第一和第二至五的佔比，分別為31%和34%。而健康護理或醫療保健業、ESG相關，以及金融銀行相關，則分別有51%、49%和48%的受訪者，將其板塊排名列入有興趣投資板塊的首五位內。

報告亦指出，有27%的受訪者認為觸發將存款用作投資的利率水平為2厘，有25%則認為2.5厘。而總體而言，受訪投資者認為利率需要降低至2.4厘，才會考慮將手頭現金進行投資；另分別各有32%受訪者，預計將於今年第四季或於明年首季會開始減息。

另外，有72%受訪者認為本港未來一年為全球各市場中，於有興趣投資市場排名中居首五位內，當中有42%認為是首位，而30%認為排名於第二至第五位。而將中國內地、北美、日本、歐洲和印度列入首五位內，則分別有63%、49%、41%、41%及30%。

調查於今年5月22日至5月29日間，透過網上問卷形式訪問500名年齡介乎25至64歲，目前已投資或有意投資零售基金的香港居民。而受訪者資格為流動資產為20萬元或以上，個人年收入為30萬元或以上。

 

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