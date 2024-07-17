隨著虛擬資產日益普及和持續發展，絕大部分回應者認同有需要為法幣穩定幣發行人引入監管制度，以適當管理潛在的貨幣與金融穩定風險，並提供具透明度和合適的規限。回應者普遍支持建議的監管要求及實施安排，亦在書面意見中提出改善建議。

財庫局局長許正宇表示，除了現行的虛擬資產交易平台監管制度，建立法幣穩定幣發行人的發牌制度將加強香港的虛擬資產規管框架，與國際標準保持一致，並有效緩減發行法幣穩定幣相關活動對金融穩定所構成的風險。

金管局總裁余偉文表示，衷心感謝回應者提供寶貴的意見，亦對他們普遍支持擬議的監管制度感到鼓舞，相信一個良好的監管環境有助推動香港穩定幣生態系統可持續和負責任的發展。

財庫局和金管局會因應回應者的意見和建議，敲定立法建議以實施監管制度，並盡快向立法會提交條例草案。金管局現正處理穩定幣發行人「沙盒」的申請，並將於短期內公布參加者名單。

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