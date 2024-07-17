最近，HK Express就由香港快運慘變成香港惡運，接連發生被乘客投訴事件，企業形象遇上強勁下挫氣流。

但現實是，很多人仍然會邊鬧邊搶飛（機票），甚至乎，假如香港快運是上市公司，投資角度而言，可能都是邊鬧邊搶飛（股票），或用來對沖不愉快經歷，股價升或有息收的話。

香港快運先是被兩名視障人士投訴，報稱今年5月原本計劃乘坐前往東京的航班，遭機組人員以不達安全標準為由，竟被要求下機。

近日又發生家長「挾持」機位事件。網傳因有乘客帶同子女乘坐飛名古屋，沒有加錢揀位但又想同坐，竟要求已付費揀位的乘客讓座。UO690已成為網上最熱搜航班。

香港快運解釋是因為換機，一行四人家庭變成要坐近緊急出口；根據規定，當中兩位未成年乘客卻不能坐緊急出口排，因此在得到另一排四位乘客的同意後，迅速安排對調。

雖然聲稱與讓座乘客溝通，並承諾會退回兩位乘客揀位的費用。其後又出現不同版本，事主再回應稱，「由頭到尾我哋冇人協商過」、質疑為何不讓與其父母對調。

香港快運的負評之多，反映日常營運表現不達標，可能是訓練不足。航空公司應該有齊protocol，從財務層面看，最重要是盡快解決事件，而沒有引發其他航班相關成本。

例如，無論那一家四口是否付費選取座位，即使要換，理論上也應該找沒有額外出錢劃位的乘客，才符合經營效益。奇怪的是，最後要勞煩已出錢劃位的乘客，兩邊不討好之餘，還要退款令營運成本增加，及導致收入損失？

當然，宏觀點看，這些都是「瑕不掩圓」，日圓個圓。即使服務質素不足，但廉航加平yen，已成為航空公司的最強後盾，「你唔坐都大把人坐」，小編出多兩個搶飛post好過。

根本目前廉航生意「好易做」，劃定受歡迎航線，有固定的目標客戶群，像香港航空，出個post抽下小學生水，雖然很多人包括筆者都不認同其手法，但仍成功製造話題，吸引到潛在乘客，營運成本便之後再調控。

有意見認為，希望政府介入香港快運事件，又叫作為其母公司的國泰航空（0293）展開調查，亦期望當局研究如何加強監管。我認為某程度上是「多此一舉」，但可能較合乎時勢。

香港快運的定位是獨立廉航，國泰當初提出收購其中一部分原因，相信是要減少競爭，及分流不同付費（願意付出）能力的客戶，而不是要插手日常營運。

管理不善的上市公司，散戶絕對要選擇敬而遠之。但另一套投資哲學，是一間企業對客戶愈差，便對股東愈好，因為這便意味著利錢愈高，例如領展，當然中間經常會夾著社會責任。

國泰也理應要最大化來自香港快運的收益，甚至應該訂下收支平衡及盈利時間表。在股權架構以外，最理想做法是香港快運可以獨立營運，分開面對監管，況且國泰本身都有點自身難保。

運輸及物流局局長林世雄接受訪問時指，國泰運力恢復太慢，將接觸內地和海外航空公司，鼓勵它們開辦更多航點或恢復原有航點。

機管局昨日亦已出招，只要開辦新航點或重開疫情期間停飛的航點，機場收費將會有優惠 - 擺明車馬是向國泰施壓。

國泰月底會向政府贖回價值過百億優先股，如今當局「出到聲」，管理層可能也要設法開源，但同時抵住外部壓力，盤算經營開支及毛利率，因為乘客需求跟不上，會否「飛一架蝕一架」？

根據2024年5月的數字，國泰除美國外大部分航線的客座率，都仍低於2019年的水平，而航班容量還未恢復到疫情前的水平。

大摩早前更聲言，不再相信國泰盈利仍處於上升周期，原因正是客運業務的競爭風險不斷上升。香港居民的航空出發人數似乎低於預期。

雖然國泰屬「最壞情況已過去」（當然股價亦一早反映），但業績避過硬著陸後，要如何bottom out再快速爬升，包括如何處理香港快運的headwind，似乎將面對不少挑戰。

久利生