moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

【久利生專欄】假如香港快運是上市公司

今日DSE放榜，亦標誌著暑假正式開始。日圓低水，回鄉者眾。相關旅遊資訊及特價機票開賣特別受到關注，航空公司服務表現亦不時受到批評。

最近，HK Express就由香港快運慘變成香港惡運，接連發生被乘客投訴事件，企業形象遇上強勁下挫氣流。

但現實是，很多人仍然會邊鬧邊搶飛（機票），甚至乎，假如香港快運是上市公司，投資角度而言，可能都是邊鬧邊搶飛（股票），或用來對沖不愉快經歷，股價升或有息收的話。

香港快運先是被兩名視障人士投訴，報稱今年5月原本計劃乘坐前往東京的航班，遭機組人員以不達安全標準為由，竟被要求下機。

近日又發生家長「挾持」機位事件。網傳因有乘客帶同子女乘坐飛名古屋，沒有加錢揀位但又想同坐，竟要求已付費揀位的乘客讓座。UO690已成為網上最熱搜航班。

香港快運解釋是因為換機，一行四人家庭變成要坐近緊急出口；根據規定，當中兩位未成年乘客卻不能坐緊急出口排，因此在得到另一排四位乘客的同意後，迅速安排對調。

雖然聲稱與讓座乘客溝通，並承諾會退回兩位乘客揀位的費用。其後又出現不同版本，事主再回應稱，「由頭到尾我哋冇人協商過」、質疑為何不讓與其父母對調。

香港快運的負評之多，反映日常營運表現不達標，可能是訓練不足。航空公司應該有齊protocol，從財務層面看，最重要是盡快解決事件，而沒有引發其他航班相關成本。

例如，無論那一家四口是否付費選取座位，即使要換，理論上也應該找沒有額外出錢劃位的乘客，才符合經營效益。奇怪的是，最後要勞煩已出錢劃位的乘客，兩邊不討好之餘，還要退款令營運成本增加，及導致收入損失？

當然，宏觀點看，這些都是「瑕不掩圓」，日圓個圓。即使服務質素不足，但廉航加平yen，已成為航空公司的最強後盾，「你唔坐都大把人坐」，小編出多兩個搶飛post好過。

根本目前廉航生意「好易做」，劃定受歡迎航線，有固定的目標客戶群，像香港航空，出個post抽下小學生水，雖然很多人包括筆者都不認同其手法，但仍成功製造話題，吸引到潛在乘客，營運成本便之後再調控。

有意見認為，希望政府介入香港快運事件，又叫作為其母公司的國泰航空（0293）展開調查，亦期望當局研究如何加強監管。我認為某程度上是「多此一舉」，但可能較合乎時勢。

香港快運的定位是獨立廉航，國泰當初提出收購其中一部分原因，相信是要減少競爭，及分流不同付費（願意付出）能力的客戶，而不是要插手日常營運。

管理不善的上市公司，散戶絕對要選擇敬而遠之。但另一套投資哲學，是一間企業對客戶愈差，便對股東愈好，因為這便意味著利錢愈高，例如領展，當然中間經常會夾著社會責任。

國泰也理應要最大化來自香港快運的收益，甚至應該訂下收支平衡及盈利時間表。在股權架構以外，最理想做法是香港快運可以獨立營運，分開面對監管，況且國泰本身都有點自身難保。

運輸及物流局局長林世雄接受訪問時指，國泰運力恢復太慢，將接觸內地和海外航空公司，鼓勵它們開辦更多航點或恢復原有航點。

機管局昨日亦已出招，只要開辦新航點或重開疫情期間停飛的航點，機場收費將會有優惠 - 擺明車馬是向國泰施壓。

國泰月底會向政府贖回價值過百億優先股，如今當局「出到聲」，管理層可能也要設法開源，但同時抵住外部壓力，盤算經營開支及毛利率，因為乘客需求跟不上，會否「飛一架蝕一架」？

根據2024年5月的數字，國泰除美國外大部分航線的客座率，都仍低於2019年的水平，而航班容量還未恢復到疫情前的水平。

大摩早前更聲言，不再相信國泰盈利仍處於上升周期，原因正是客運業務的競爭風險不斷上升。香港居民的航空出發人數似乎低於預期。

雖然國泰屬「最壞情況已過去」（當然股價亦一早反映），但業績避過硬著陸後，要如何bottom out再快速爬升，包括如何處理香港快運的headwind，似乎將面對不少挑戰。

久利生