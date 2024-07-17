moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

自然美料上半年虧損擴大至3100萬元

自然美（0157）發盈警，料截至今年6月底止中期淨虧損擴大大至3100萬元，去年同期為蝕940.6萬元。

該公司解釋，淨虧損主要歸因於收入按年減少約2.91%，銷售成本和運營費用增加約10.85%。

自然美今日收報0.5元，升4.2%。

其他報道

澳門上半年貴賓博彩佔整體賭收約24%

港基金突申報在FANCL持股逾5% 擬提出重要建議

穩定幣諮詢總結 最低繳足股本要求將調低至發行穩定幣流通量1%

【久利生專欄】假如香港快運是上市公司

京東推低價促銷活動「京東超級18」每月17號舉行

特朗普：台灣奪走晶片業務 應向美國支付保護費

財庫局及金管局今發布穩定幣發行人監管制度諮詢總結

勝獅貨櫃發盈喜 料上半年多賺53%至1500萬美元

調查顯示港零售投資者認為未來一年AI為投資板塊

國泰君安發盈喜 料中期多賺52%至72%

全日沽空金額減12% 比率降至15% 騰訊沽空增66%

恒指收市升11點 成交增北水轉流出 美匯失守104 晶片股跌 地產收租升

MPF第二季淨流入117億元 較過去5年同期平均水平低一成

匯豐維持百度「買入」評級 目標價降至113.1元

阿聯酋航空於東亞首間概念店在港開幕 

滬深三大指數午後個別走 滬指終止四連升

渣打維持中國全年GDP增長4.8%預測

半日沽空金額減6% 騰訊沽空增124%

美國據報施壓盟友收緊對華晶片貿易

馬斯克將把SpaceX、X總部從加州遷至德州

恒指半日升11點 科指升0.8% 北水流入減至700萬元

匯控委任艾橋智為行政總裁 9月2日起生效

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.34%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 半年、一年息見近兩個月低