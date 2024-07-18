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半導體指數重挫近7% 納指見年半最大跌幅 道指升243點創即市及收市新高

美債息短升長跌，債息倒掛續擴闊，金龍指數向下，道指創即市及收市新高，連升6日，累升1906.11點，對上一次連升6日是5月8日，標指、納指下跌，納指更見年半最大跌幅。

美國收緊對華晶片貿易的威脅引發全球半導體股重挫，英偉達跌6.6%，連同Advanced Micro Devices和博通等，拖累美國費城半導體指數重挫近7%，創下2020年以來最大跌幅，而ASML亦大跌逾10%，唯有英特爾和Globalfoundries Inc.這兩間晶片製造商逆勢上揚。除費城半導體指數重挫，「科技七巨頭」重挫下跌3.4%，小型股指數羅素2000指數下跌1.1%。

減息方面，聯儲局理事Waller表示，失業率上行風險升高，央行距離減息又近了一步，但還沒真正到時候。紐約聯儲行長稱，近期通脹數據令人鼓舞，但還需要看到更多這方面進展。里奇蒙聯儲行長也發表了類似看法。

經濟方面，聯儲局褐皮書調查顯示，進入第三季度經濟小幅增長，通脹降溫，就業人數僅略有增加。受製造業產值回升推動，美國工業產值創下2021年以來最大兩個月升幅。

其他消息方面，英國金融時報報道稱，據悉中國政府將對阿里巴巴（9988）等科技公司的AI模型實施強制審查，以確保系統體現社會主義核心價值觀。

道瓊斯工業平均指數收漲243點，升幅0.6%，報41198點。標普500指數收跌78點，跌幅1.4%，報5588點。納斯達克綜合指數收跌512點，或2.77%，報17996點。

聯合健康升4.45%，報573.28美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻160點，而微軟跌1.33%，報443.52元，拖累道指39點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報228.88元，跌2.52%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報181.02元，跌1.57%，亞馬遜(美：AMZN)收市報187.93元，跌2.63%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報461.99元，跌5.67%，英偉達(美：NVDA)收市報117.99元，跌6.62%，微軟(美：MSFT)收市報443.52元，跌1.33%，Tesla (美：TSLA)收市報248.5元，跌3.14%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.48%，報514點。德國DAX指數收跌0.44%，報18437點；法國CAC 40指數跌0.13%，報7570點；英國富時100指數收漲0.28%，報8187點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.86%，報5859點。

美國2年期債息曾升最多1.33%，是6月17日後最大升幅，當日升幅為1.34%。高見4.4759厘，是7月12日4.5298厘後最高。收市報4.4379厘，是7月15日後收市新高，當日報4.4575厘。

美國10年期債息曾跌最多0.37%，是7月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.79%。低見4.1421厘，是3月13日4.1293厘後最低。收市報4.1576厘，是7月16日後收市新低，當日報4.1576厘。連跌2日，累計跌0.0719厘，對上一次連跌2日是7月11日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至29.914基點，是7月12日31.203基點後最闊。收市報28.248基點，是7月11日後收市最闊，當日報30.707基點。連續第2日擴闊，累計5.231基點，對上一次連續2日是7月3日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月3日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至120.295基點，是6月14日121.382基點後最闊。收市報119.27基點，是3月27日後收市最闊，當日報119.284基點。連續第2日擴闊，累計8.355基點，對上一次連續2日是7月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月11日基

金龍指數曾跌最多2.08%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為3.68%。低見5845.78點，是7月8日5821.06點後最低。收市報5859.16點，是7月8日後收市新低，當日報5842.25點。第1日陰燭。

道指曾升最多0.65%，是7月16日後最大升幅，當日升幅為1.93%。高見41221.98點，創上市新高。收報41198.08點，升0.59%，創收市價計新高。連升6日，累計升1906.11點，對上一次連升6日是5月8日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是2023年12月15日。

標指曾跌最多1.45%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.58%。低見5584.81點，是7月11日5576.53點後最低。收市報5588.27點，是7月11日後收市新低，當日報5584.54點。第1日陰燭。

納指曾跌最多2.9%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.7%。低見17972.87點，是7月2日17802.24點後最低。收市報17996.92點，是7月1日後收市新低，當日報17879.3點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月3日。

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