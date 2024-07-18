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港股ADR跌77點 夜期低水54點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR跌77點或0.43%，報17662點，即月恒指夜期跌56點，報17685點，夜期低水54點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.78%，折合報368.32元；阿里巴巴（9988）跌1.7%，折合報75.17元；美團（3690）升0.02%，折合報117.99元；匯控（0005）跌0.06%，折合報67.91元；建行（0939）跌0.99%，折合報5.41元。

道期現升0.236%；標期現升0.24%；納期現升0.35%。日本東證指數現跌1.22%；韓國KOSPI指數現跌0.84%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.12%。

VIX指數隔晚升9.78%或1.29點，報14.48點。

紐油現升0.37%或0.31美元，報83.16美元；布油現升0.16%或0.14美元，報85.22美元；金價現升0%或0.18美元，報2458.97美元；LME 銅期貨隔晚跌0.29%或28.5美元，報9635美元。比特幣現跌0.16%或105美元，報64418.61美元；美國10年期債息現升0.18%或0.0077厘，報4.1653厘。

今日焦點股份可留意：

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。

知行汽車（1274）股價插68%，不知股價及波動原因。

華潤醫藥（3320）斥資18億人幣收購血液製品生產商。

自然美（0157）料上半年虧損擴大至3100萬元。

中海油（0883）：今年派息率不低於40%或每股0.7元。

京東（9618）推低價促銷活動「京東超級18」每月17號舉行。

勝獅貨櫃（0716）發盈喜，料上半年多賺53%至1500萬美元。

國泰君安（1788）發盈喜，料中期多賺52%至72%。

 

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