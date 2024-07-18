恒指今早低開86點或0.49%，報17653點，大市成交金額21億元；國指今早低開38點或0.62%，報6258點。恒生科技指數開市報3598點，跌1.16%。上升股份比例為4.26%，下跌為6.66%，無升跌為89.06%。消委會澄清後，農夫山泉（9633）升0.9%。
藍籌13隻升，50隻下跌，19隻無升跌。九龍倉置業（1997）升2.37%，報21.6元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌2.43%，報361.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，23隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報11.4元，無升跌；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報36.05元，跌4.76%。
恒指下試100天線(17566.09點)。科指10天線(3637.84點)跌穿100天線(3640.21點)，20天線(3641.47點)下試100天線。
農夫山泉（9633）：消委會澄清已收悉 將持續為香港市場提供安全、優質產品和服務。開市報33.5元，升0.9%。
大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。無成交，報1.22元。
知行汽車（1274）股價插68%，不知股價及波動原因。開市報26.95元，升2.08%。
華潤醫藥（3320）斥資18億人幣收購血液製品生產商。開市報5.35元，升0.38%。
自然美（0157）料上半年虧損擴大至3100萬元。無成交，報0.5元。
中海油（0883）：今年派息率不低於40%或每股0.7元。開市報21.4元，升1.18%。
京東（9618）推低價促銷活動「京東超級18」每月17號舉行。開市報105.3元，跌1.31%。
勝獅貨櫃（0716）發盈喜，料上半年多賺53%至1500萬美元。開市報0.78元，跌3.7%。
國泰君安（1788）發盈喜，料中期多賺52%至72%。開市報0.64元，無升跌。
破頂股包括，順誠（0531）創52周高，見0.44元，開市報0.44元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，希教國際控股（1765）開市報0.225元，升14.8%；宜明昂科（1541）開市報14.44元，升12.29%；中國天保集團（1427）開市報0.244元，升11.42%；順風清潔能源（1165）開市報0.034元，升6.25%；天彩控股（3882）開市報0.6元，升5.26%；北森控股（9669）開市報4.06元，升5.18%；中國供應鏈產業（3708）開市報0.022元，升4.76%；匯漢控股（0214）開市報0.38元，升4.11%；鴻盛昌資源（1850）開市報0.28元，升3.7%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.117元，升3.54%。
下跌異動股，包括，威鋮國際（1002）見52周低0.054元，開市報0.054元，跌10%；國藥科技股份（8156）開市報0.096元，跌9.43%；超大現代（0682）開市報0.025元，跌7.41%；茂業國際（0848）開市報0.147元，跌6.96%；卓悅控股（0653）開市報0.016元，跌5.88%；萊爾斯丹（0738）開市報0.42元，跌5.62%；巨騰國際（3336）開市報1.23元，跌5.38%；三寶科技（1708）開市報0.55元，跌5.17%；蔚來（9866）開市報36.05元，跌4.76%。
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