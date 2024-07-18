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據報內地將對AI模型實施強制審查 百度曾跌最多3.71%

英國金融時報昨晚報道，中國政府官員正在測試人工智能公司的大語言模型，以確保系統體現社會主義核心價值觀。

網信辦已要求字節跳動、阿里巴巴（9988）、Moonshot和01.AI等大型科技公司和人工智能初創公司參與政府對人工智能模型的強制性審查。

這項工作包括批量測試大語言模型對一系列問題的回答，其中許多涉及中國的政治敏感性問題和中國國家主席習近平。

網信辦、字節跳動、阿里巴巴、Moonshot、百度（9888）和01.AI未回覆金融時報查詢。

百度曾跌最多3.71%，是7月16日後最大跌幅，當日跌幅為4.1%。低見88.25元，是7月9日84.85元後最低。現報88.7元，跌3.22%。

阿里巴巴曾跌最多1.18%，是7月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.02%。低見75.4元，是7月16日75.1元後最低。現報75.7元，跌0.79%。

商湯（0020）曾跌最多2.24%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.35%。低見1.31元，是7月9日1.29元後最低。現報1.32元，跌1.49%。

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