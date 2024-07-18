日本財務省公布，6月份出口連續第七個月攀升，在晶片製造設備和有色金屬的帶領下，出口按年增長5.4%，好過市場預期的7.2%。數據支持有關第二季度經濟將恢復增長的觀點。
進口增長3.2%，好過市場預期的增長9.6%。進口增幅低於預期的情况下，貿易餘額由5月份的逆差1.22萬億日圓，轉為順差2,240億日圓。
日圓疲軟對日本出口構成提振，日本財務省表示，6月平均匯率在1美元兌156.64日圓，比一年前低12.5%。
按地區劃分，日本對美國的出口增長11%，對中國的出口增長7.2%，對歐盟的出口下降13.4%。但是前景存在一些陰雲，因中國二季度經濟增長放緩程度超出預期。
每百日圓兌港元曾升值至5.0239，是6月7日5.0344後最強，現報4.9922，跌0.12%。每美元兌日圓曾貶值最多0.52%，貶值至155.38日圓，是6月7日155.12日圓後最弱。現報156.45日圓，升0.16%。
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