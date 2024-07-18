港元現報7.8068元升值6點子，曾貶值最多10點子，報7.8084元，亦曾升值最多14點子，報7.806元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.83點子至4.52976%，是7月16日後最低；1星期HIBOR升2.6點子至4.59929%，是6月28日後最高；2星期HIBOR升5.71點子至4.66851%，是6月27日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.35點子至4.69929%，是5月20日後最低；6個月期HIBOR升0.07點子至4.8%，是7月16日後最高；12個月期HIBOR跌0.93點子至4.86655%，是5月16日後最低。

美元指數現報103.784升值0.036點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44847%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8157%，終止單日擴闊，利差是2024年6月27日後最窄，當日差距為-0.7993%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年7月12日，當日利差報-0.8423%。

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