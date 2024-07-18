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恒指半日升37點 科指跌0.65% 北水轉流入 農夫山泉升5.8%

美國考慮擴大對華晶片限制，拖累美國費城半導體指數隔晚重挫近7%，亞股今日普遍下跌，加上，昨晚亦有報道指內地將對AI模型實施強制審查，拖累百度（9888）、阿里（9988）等，科指向下，而恒指則上升。

恒指今早低開86點，高位升70點，低位跌115點，高低波幅186點。上升股份比例為20.2%，下跌為26.12%，無升跌為53.67%。

恒指半日升37點或0.21%，報17776點，大市成交金額467億元；國指升9點或0.16%，報6307點。恒生科技指數收報3617點，跌0.65%。

藍籌股成交金額202.09億元，佔大市成交43.27%；科指成份股成交金額107.9億元，佔大市成交23.1%；國指成份股成交金額180.69億元，佔大市成交38.69%。

24隻雙櫃台股，總成交0.99億元人民幣，相當於約1.07億港元，佔大市成交的0.23%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.42%，至82.08億元，佔大市成交17.55%。牛熊證成交金額41.61億元，增加0.32%；窩輪成交金額40.47億元，減少10.69%。

藍籌56隻升，25隻下跌，1隻無升跌。農夫山泉（9633）升5.87%，收報35.15元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌2.91%，收報15.36元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報24.2元，升2.33%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報33元，跌4.62%。

恒指曾升穿10天線(17770.43點)。科指跌穿100天線(3640.39點)，而其10天線(3639.69點)亦跌穿100天線(3640.39點)

北水南下合計淨流入9.04億元，是7月16日61.26億元後最多。

農夫山泉（9633）：消委會澄清已收悉 將持續為香港市場提供安全、優質產品和服務。收報35.15元，升5.87%。

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。收報1.21元，跌0.82%。

知行汽車（1274）股價插68%，不知股價及波動原因。收報31.35元，升18.75%。

華潤醫藥（3320）斥資18億人幣收購血液製品生產商。收報5.43元，升1.88%。

自然美（0157）料上半年虧損擴大至3100萬元。收報0.5元，無升跌。

中海油（0883）：今年派息率不低於40%或每股0.7元。收報21.4元，升1.18%。

京東（9618）推低價促銷活動「京東超級18」每月17號舉行。收報106元，跌0.66%。

勝獅貨櫃（0716）發盈喜，料上半年多賺53%至1500萬美元。收報0.79元，跌2.47%。

國泰君安（1788）發盈喜，料中期多賺52%至72%。收報0.63元，跌1.56%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見20.35元，收報20.1元，升5.24%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1062.55元，收報1062.25元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1139.75元，收報1139.75元，升0.08%；廣聯科技（2531）創上市新高，見6.76元，收報6.1元，升25.77%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.1元，收報1.05元，升0.96%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.44元，無升跌；千百度（1028）創52周高，見0.405元，收報0.375元，升5.63%；淮北綠金股份（2450）創52周高，見1.12元，收報1.09元，升5.83%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.26元，收報5.25元，升1.35%；安東油田服務（3337）創52周高，見0.52元，收報0.52元，升1.96%；ECI TECH（8013）創52周高，見0.055元，收報0.055元，無升跌。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見50.95元，收報50.75元，升2.32%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國新經濟投資（0080）低見0.073元，收報0.074元，跌7.5%；亨泰（0197）低見0.241元，收報0.241元，跌5.49%；萬嘉集團（0401）低見0.05元，收報0.056元，升5.66%；北大資源（0618）低見0.186元，收報0.19元，跌3.06%；嘉藝控股（1025）低見0.05元，收報0.054元，跌10%；3D MEDICINES（1244）低見3.97元，收報4.03元，跌1.47%；廣匯寶信（1293）低見0.118元，收報0.123元，跌8.21%；勵時集團（1327）低見0.046元，收報0.046元，跌26.98%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.385元，收報0.39元，跌13.33%；澳門勵駿（1680）低見0.147元，收報0.147元，跌2%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見15.92元，收報16.1元，跌1.47%；稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，無升跌；中電華大科技（0085）低見1.16元，收報1.18元，無升跌；金蝶（0268）低見6.03元，收報6.2元，跌2.36%；包浩斯（0483）低見0.31元，收報0.31元，無升跌；金蝶國際（0268）低見6.03元，收報6.2元，跌2.36%；包浩斯國際（0483）低見0.31元，收報0.31元，無升跌；稻香控股（0573）低見0.7元，收報0.7元，無升跌；帝國科技集團（0776）低見1.52元，收報1.52元，跌9.52%；高陽科技（0818）低見0.365元，收報0.37元，跌1.33%。

異動股

上升異動股，包括，國家聯合資源（0254）平上市低位0.03元，收報0.053元，升65.63%；天潤雲（2167）收報3.24元，升28.57%；廣聯科技（2531）創上市新高，見6.76元，收報6.1元，升25.77%；杭品生活科技（1682）收報0.125元，升22.55%；中國長遠（0110）收報0.242元，升19.8%；知行汽車（1274）收報31.35元，升18.75%；秀商時代控股（1849）收報0.072元，升18.03%；希教國際控股（1765）收報0.229元，升16.84%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.169元，升14.97%；卡森國際（0496）收報0.28元，升14.75%。

下跌異動股，包括，勵時集團（1327）創上市新低，見0.046元，收報0.046元，跌26.98%；中國華君（0377）收報0.97元，跌24.81%；鈞濠集團（0115）收報4.76元，跌17.93%；照現生態國際控股（8245）收報0.17元，跌17.48%；超智能控股（1402）收報0.26元，跌17.46%；天泓文創（8500）收報0.43元，跌17.31%；聲揚集團（8163）收報0.098元，跌16.95%；強泰環保（1395）收報0.106元，跌15.2%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.064元，跌14.67%；GC CONSTRUCTION（1489）創上市新低，見0.385元，收報0.39元，跌13.33%。

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