就財庫局及金管局昨日發表穩定幣發行人監管制度諮詢總結，畢 馬威中國香港銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，穩定幣用戶的主要憂慮，是對支持穩定幣的儲備資產缺乏信任， 這點也限制了穩定幣的廣泛應用。 諮詢總結建議要求以法定貨幣資產作為穩定幣的儲備資產， 並由監管機構進行監督，此舉有助消除用戶憂慮， 促進穩定幣更廣泛的應用。