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畢馬威：穩定幣諮詢總結倡以法定貨幣資產為儲備資產 助消除用戶憂慮

就財庫局及金管局昨日發表穩定幣發行人監管制度諮詢總結，畢馬威中國香港銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，穩定幣用戶的主要憂慮，是對支持穩定幣的儲備資產缺乏信任，這點也限制了穩定幣的廣泛應用。諮詢總結建議要求以法定貨幣資產作為穩定幣的儲備資產，並由監管機構進行監督，此舉有助消除用戶憂慮，促進穩定幣更廣泛的應用。