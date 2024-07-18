資深電影人黃百鳴投資的戲院「Cinema City」自2014起租用旺角朗豪坊戲院，今年7月10年租約期滿，日前宣布將於7月22日結業。事隔未足一星期，百老匯院線今日宣布，旗下全新品牌戲院GALA CINEMA將進駐旺角朗豪坊，並於7月23日正式營業。
百老匯院線在facebook發帖文指，GALA CINEMA將提供6個影廳，全院共有1,077個舒適寬敞座位，設有1個4𝑫𝙓 動感影廳及1個杜比全景聲影廳。百老匯表示，GALA CINEMA即將逐步展開裝修，冀盡快以全新面貌同觀眾見面。
戲院經營環境日漸艱難，MCL Cinema（洲立影藝）昨日於facebook專頁公布，由於租約期滿，MCL 海怡戲院將於2024年8月1日起結束營業，是繼Cinema City星影匯及朗豪坊戲院結業後，今年第5間宣布結業的戲院。
不過，今年亦有新戲院在逆市下開業，除了上述GALA CINEMA外，英皇戲院Plus+亦於今年6月下旬登陸黃竹坑站大型商場THE SOUTHSIDE，提供4 間獨立影院，合共 384 個座位。
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