若以美元計算，2024年第二季收入為208.2億元，按年升32.8%，按季升10.3%。

2024年第二季毛利率為53.2%，營業利益率為42.5%，稅後利潤率為36.8%。

期內3納米製程出貨佔台積公司2024年第二季晶圓銷售金額的15%，5納米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%；7納米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7納米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。

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