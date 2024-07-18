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台積電第二季多賺36% 3納米製程出貨佔總銷售15%

台積電（美：TSM）公布，2024年第二季合併營收約6,735億元（新台幣，下同），按年升40.1%，稅後盈利約2,478.5億元，每股盈利為9.56元（折合美國存託憑證每單位為1.48美元），均按年增長36.3%。與2024年首季比較，次季盈利升9.9%。

若以美元計算，2024年第二季收入為208.2億元，按年升32.8%，按季升10.3%。

2024年第二季毛利率為53.2%，營業利益率為42.5%，稅後利潤率為36.8%。

期內3納米製程出貨佔台積公司2024年第二季晶圓銷售金額的15%，5納米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%；7納米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7納米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。

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