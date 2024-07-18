她表示，不但是美國，其他中國的主要貿易伙伴亦見類似的關稅說法，相信出口不會成為中國經濟成長的可持續動力。

報道指出，美國是中國最大的單一國家貿易伙伴，歐盟則落後東南亞，成為中國最大的區域貿易伙伴。不過，特朗普過去擔任總統時提高對中國商品的關稅，並威脅如果今年秋天當選，將把關稅提高到60%。

閃輝提到，如果特朗普當選有機會提高關稅，中國下行風險主要來自更大的不確定性和金融狀況更緊縮，人民幣亦會面臨的壓力。她指出，內地當局需考慮國內需求，並關注對增長前景更持久和可持續的因素。

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