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高盛：如特朗普當選提高關稅 中國將面臨重大下行風險

據《CNBC》報道，大行高盛預期，如果特朗普贏得美國總統大選，其對中國商品徵收60%關稅的計劃或對中國構成「重大下行風險」。高盛首席中國經濟學家閃輝表示，目前出口是中國經濟的一大亮點，認為當局或需做好準備。

她表示，不但是美國，其他中國的主要貿易伙伴亦見類似的關稅說法，相信出口不會成為中國經濟成長的可持續動力。

報道指出，美國是中國最大的單一國家貿易伙伴，歐盟則落後東南亞，成為中國最大的區域貿易伙伴。不過，特朗普過去擔任總統時提高對中國商品的關稅，並威脅如果今年秋天當選，將把關稅提高到60%。

閃輝提到，如果特朗普當選有機會提高關稅，中國下行風險主要來自更大的不確定性和金融狀況更緊縮，人民幣亦會面臨的壓力。她指出，內地當局需考慮國內需求，並關注對增長前景更持久和可持續的因素。

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