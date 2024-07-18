其他報道：網傳娃哈哈宗馥莉離職 官方至今未有回應

當時有內地網民指，鐘睒睒從娃哈哈獲得第一桶金後卻「背信棄義」，兩公司之間存在天然水和純凈水的競爭，即使農夫山泉賣斷貨櫃，也不讓娃哈哈純凈水上貨架。亦有網民指出，鐘睒睒兒子是美國籍，若其將來接棒，農夫山泉的股東都是外國資本，該公司將會變成外企。不少網民揚言：「再也不喝農夫山泉」。鐘睒睒亦一度發文澄清，稱「宗老一直是我尊敬的企業家。他與我亦師亦友，當然，也互為競爭對手」。他又澄清，布匹生意才是他創業所得的第一桶金，而非網上所講的「第一筆創業收入來自娃哈哈」。他承認農夫山泉和娃哈哈互有訴訟，但握手言和。

不過，鐘睒睒的解畫未能完全平息輿論風波。農夫山泉產品的包裝一度被指充斥「日本元素」，有類似於「日本浅草寺的五重塔」、「靖國神社」等圖案，引來不少內地網民聲討。

近日消委會發布瓶裝水測試結果時，指「農夫山泉」和「百歲山」檢出每公升3微克溴酸鹽。農夫山泉向消委會發律師信指消委會標準判斷有誤等。消委會今早回應指，了解到有關產品並非「天然礦泉水」，而是「飲用天然水」，消委會為樣本重新評分，將該樣本的整體表現由4.5星調整至5星。農夫山泉收市報35.35元，升6.48%。