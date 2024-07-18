恒指今早低開86點，高位升124點，低位跌115點，高低波幅240點。上升股份比例為27.78%，下跌為28.61%，無升跌為43.6%。

恒指收市升39點或0.22%，報17778點，大市成交金額875億元，較上日減少16.6%，是年4月9日829.34億元成交後最少；國指升9點或0.15%，報6306點。恒生科技指數收報3613點，跌0.76%。

藍籌股成交金額426.26億元，佔大市成交48.71%；科指成份股成交金額216.05億元，佔大市成交24.69%；國指成份股成交金額369.35億元，佔大市成交42.21%。

24隻雙櫃台股，總成交1.58億元人民幣，相當於約1.7億港元，佔大市成交的0.19%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.88%，至93.64億元，佔大市成交10.69%。牛熊證成交金額49.5億元，增加19.35%；窩輪成交金額44.13億元，減少2.6%。

藍籌50隻升，25隻下跌，7隻無升跌。農夫山泉（9633）升6.48%，收報35.35元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌3.13%，收報359.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報24.3元，升2.75%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報32.8元，跌5.2%。

恒指升穿10天線(17770.6點)，受制於20天線(17873.57點)。科指10天線(3639.28點)得而復失、跌穿100天線(3640.35點)，10天線跌穿100天線。

北水南下合計淨流入23.96億元，終止單日流出，淨流入金額是7月16日61.26億元後最多。

午後消息股表現

奧運將至 大摩唱好百威（1876）、青啤A股、潤啤。收報10.22元，升2.61%。潤啤（0291）收報28.2元，跌0.53%。

今早及隔晚消息股表現

據報內地將對AI模型實施強制審查。百度（9888）收報89.45元，跌2.4%。阿里巴巴（9988）收報75.8元，跌0.66%。商湯（0020）收報1.31元，跌2.24%。

農夫山泉（9633）：消委會澄清已收悉 將持續為香港市場提供安全、優質產品和服務。收報35.35元，升6.48%。

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。見52周低1.16元，收報1.2元，跌1.64%。

知行汽車（1274）股價插68%，不知股價及波動原因。收報31.35元，升18.75%。

華潤醫藥（3320）斥資18億人幣收購血液製品生產商。收報5.43元，升1.88%。

自然美（0157）料上半年虧損擴大至3100萬元。收報0.5元，無升跌。

中海油（0883）：今年派息率不低於40%或每股0.7元。收報21.55元，升1.89%。

京東（9618）推低價促銷活動「京東超級18」每月17號舉行。收報106.2元，跌0.47%。

勝獅貨櫃（0716）發盈喜，料上半年多賺53%至1500萬美元。收報0.8元，跌1.23%。

國泰君安（1788）發盈喜，料中期多賺52%至72%。收報0.63元，跌1.56%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見20.6元，收報20.6元，升7.85%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1122.8元，收報1122.5元，升0.17%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1062.55元，收報1062.4元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1139.75元，收報1139.35元，升0.04%；燕之屋（1497）創上市新高，見13.18元，收報12.82元，升11.48%；EDA集團（2505）創上市新高，見7.88元，收報7.51元，升3.02%；聲通科技（2495）創上市新高，見178.9元，收報178.9元，升26.07%；廣聯科技（2531）創上市新高，見6.76元，收報6.44元，升32.78%；成實外教育（1565）創52周高，見0.236元，收報0.231元，升0.43%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.1元，收報1.1元，升5.77%；青島控股（0499）創52周高，見0.218元，收報0.218元，無升跌；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.435元，跌1.14%；亞洲金融（0662）創52周高，見3.7元，收報3.7元，無升跌；千百度（1028）創52周高，見0.405元，收報0.37元，升4.23%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見51.3元，收報51.05元，升2.92%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國新經濟投資（0080）低見0.073元，收報0.08元，無升跌；亨泰（0197）低見0.241元，收報0.241元，跌5.49%；延長石油國際（0346）低見0.249元，收報0.249元，跌12.63%；萬嘉集團（0401）低見0.05元，收報0.053元，無升跌；北大資源（0618）低見0.186元，收報0.19元，跌3.06%；嘉藝控股（1025）低見0.05元，收報0.06元，無升跌；勝利管道（1080）低見0.03元，收報0.033元，無升跌；中國水業集團（1129）低見0.084元，收報0.099元，升6.45%；3D MEDICINES（1244）低見3.97元，收報4.06元，跌0.73%；廣匯寶信（1293）低見0.118元，收報0.127元，跌5.22%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見15.92元，收報16.02元，跌1.96%；稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，無升跌；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；中電華大科技（0085）低見1.15元，收報1.16元，跌1.69%；金蝶（0268）低見6.03元，收報6.2元，跌2.36%；包浩斯（0483）低見0.3元，收報0.33元，升6.45%；博富臨置業（0225）低見5.15元，收報5.15元，無升跌；金蝶國際（0268）低見6.03元，收報6.2元，跌2.36%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；中國星集團（0326）低見0.5元，收報0.55元，升3.77%。

異動股

上升異動股，包括，國家聯合資源（0254）平上市低位0.03元，收報0.045元，升40.63%；廣聯科技（2531）創上市新高，見6.76元，收報6.44元，升32.78%；秀商時代控股（1849）收報0.08元，升31.15%；聲通科技（2495）創上市新高，見178.9元，收報178.9元，升26.07%；麥迪森控股（8057）收報0.12元，升25%；揚科集團（1460）收報0.183元，升24.49%；保集健康（1246）收報0.027元，升22.73%；興紡控股（1968）收報0.129元，升19.44%；中亞烯谷集團（0063）收報0.1元，升19.05%；知行汽車（1274）收報31.35元，升18.75%；齊合環保（0976）收報0.58元，升17.17%。

下跌異動股，包括，勵時集團（1327）創上市新低，見0.046元，收報0.048元，跌23.81%；天泓文創（8500）收報0.405元，跌22.12%；照現生態國際控股（8245）收報0.17元，跌17.48%；鴻盛昌資源（1850）收報0.226元，跌16.3%；中國寶力科技（0164）收報0.57元，跌16.18%；英記茶莊集團（8241）收報0.155元，跌14.84%；有線（1097）平上市低位0.025元，收報0.026元，跌13.33%；強泰環保（1395）收報0.109元，跌12.8%；超智能控股（1402）收報0.275元，跌12.7%。

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