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IGC子公司與盈信金融訂協議  尋資產管理等領域合作 

International Genius Company（IGC）（0033）公佈，其子公司Deep Neural Computing Company（DNCC）與香港公司盈信金融科技簽訂合作框架協議，旨在利用集團在算法交易技術方面的專業知識，提升盈信金融科技及其合作夥伴的資產管理服務。

今次合作包括交易技術授權許可，當中IGC向CFL授予一項非獨家、不可轉讓的授權許可，盈信金融科技將設立一系列基金，利用IGC的交易技術進行資產管理業務。同時，透過IGC承諾提供軟件和硬件支援，以確保與盈信金融科技營運基礎設施的無縫整合並提升其操作效率。雙方亦會進行業務合作。盈信金融科技將通過引入其合作機構和高淨值客戶網絡，與IGC的交易技術進行

業務合作。

IGC願意將其技術授權給盈信金融科技使用，並計劃在資產管理、交易系統優化和客戶開發等領域與後者進行深入合作。IGC較早前亦宣佈與盛寶金融（香港）訂立諒解備忘錄，鼓勵和促進在交易技術授權許可和資產管理方面的雙邊技術合作。IGC管理層認為，今次合作透過將其交易技術擴展到全球範圍，拓寬收入來源、提升業績並為股東創造價值。

IGC今日股價收報4.65元，升5.68%。

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