強積金（MPF）諮詢機構GUM發布6月MPF市場分析報告，月內「混合資產基金」和「固定收益基金」，分別淨流出7.2億元和 25億元，當中「固定收益基金」錄得年初至今以來和最大的單月淨流出。而「股票基金」則有32.2億元淨流入，單月淨流入金額為過去兩年高位。
按MPF資產類別計，月內淨流入最多首五位類別分別為「美國股票基金」、「預設投資策略 - 核心累積基金」、「環球股票基金」、「日本股票基金」、「香港股票基金（追蹤指數）」，其淨流入金額分別為22.43億元、7.62億元、4.62億元、4.05億元，以及2.71億元。
至於月內淨流出最多首五位類別分別為，「強積金保守基金」、「保證基金」、「混合資產基金（60%⾄80%股票）」、「混合資產基金（80%至100% 股票）」和「混合資產基金 （40%至60%股票)」，其淨流出金額分別為18.98億元、5.91億元、5.48億元、5.21億元，以及2.59億元。
GUM策略及投資分析師雲天輝指出，月內成員顯著偏向轉入股票基金，反映其對市場後市有較強的信心，而環球股市自去年以來有明顯改善，其中美國及日本股市更屢創新高。他續指，雖然現時整體市場氣氛樂觀，但下半年仍需面臨⼀些不確定因素，如美國總統競選、中美關係惡化及地緣戰事等，有機會令市場波幅擴大。
雲天輝建議，成員應保持謹慎，並根據自己的風險承受能力作出投資選擇。另外，由於市場預期美國將跟隨歐元區開始實施減息政策，將有利於債券基金的表現，其亦值得成員關注。
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