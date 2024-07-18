經濟方面，全會分析了當前情勢和任務，強調堅定不移實現全年經濟社會發展目標。要依照黨中央關於經濟工作的決策部署，落實好宏觀政策，積極擴大國內需求，因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能，紮實推進綠色低碳發展，切實保障和改善民生，鞏固拓展脫貧攻堅成果。要總結評估「十四五」規劃落實狀況，切實搞好「十五五」規劃前期規劃工作。

市場監管方面，提到必須更好發揮市場機製作用，創造更公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化，既「放得活」又「管得住」，更好維護市場秩序、彌補市場失靈，暢通國家經濟循環，激發全社會內生動力與創新活力。

市場競爭方面，提到要毫不動搖鞏固和發展公有製經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有製經濟發展，保證各種所有權經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有權經濟優勢互補、共同發展。要建構全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

市場開放方面。全會提出，開放是中國式現代化的鮮明標誌。必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促進改革，依託我國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建立更高水準開放型經濟新體制。要穩定擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資與對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推動高品質共建「一帶一路」機制。

深化供給側結構性改革方面。全會提出，高品質發展是全面建構社會主義現代化國家的首要任務。必須以新發展理念引領改革，立足新發展階段，深化供給側結構性改革，完善推動高品質發展激勵約束機制，塑造發展新動能新優勢。要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數位經濟深度融合制度，完善發展服務業體制機制，健全現代化基礎建設體制機制，健全提升產業鏈供應鏈韌性與安全等級制度。

教育方面。全會提出，教育、科技、人才是中國式現代化的基礎、策略性支撐。必須深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，統籌推廣教育科技人才體制機制一體改革，健全新型舉國體制，提升國家創新體系整體效能。要深化教育綜合改革，深化科技體制改革，深化人才發展體制機制改革。

財稅等方面。全會提出，科學的宏觀調控、有效的政府治理是發揮社會主義市場經濟體制優勢的內在要求。必須完善宏觀調控制度體系，統籌推動財稅、金融等重點領域改革，以增強宏觀政策取向一致性。要改善國家戰略規劃體系與政策統籌協調機制，深化財稅體制改革，深化金融體制改革，並改善實施區域協調發展策略機制。

城鄉融合發展方面。全會提出，城鄉融合發展是中國式現代化的必然要求。必須統籌新型工業化、新型城鎮化和鄉村全面振興，全面提高城鄉規劃、建設、治理融合水平，促進城鄉要素平等交換、雙向流動，縮小城鄉差別，促進城鄉共同繁榮發展。要健全推動新型都市化體制機制，鞏固及改善農村基本經營制度，完善強農惠農富農支持制度，深化土地制度改革。

國防軍隊方面。全會提出，國防和軍隊現代化是中國式現代化的重要組成部分。必須堅持黨對人民軍隊的絕對領導，深入實施改革強軍戰略，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、基本實現國防和軍隊現代化提供有力保障。要完善人民軍隊領導管理體制機制，深化聯合作戰體系改革，深化跨軍地改革。

其他報道

強積金6月份股票基金淨流入32億元 淨流入金額為兩年高位

泡泡瑪特發盈喜 上半年收入按年增長不低於55%

IGC子公司與盈信金融訂協議 尋資產管理等領域合作

全日沽空金額減14% 南方恒生科技沽空增3.1倍

鍾睒睒曾捲娃哈哈輿論風波 被轟「忘恩負義」 農夫山泉收升6.5%

恒指收市升39點 成交3個月最少 農夫山泉升6.4%

高盛：如特朗普當選提高關稅 中國將面臨重大下行風險

奧運將至 大摩唱好百威、青啤A股、潤啤

網傳娃哈哈宗馥莉離職 官方至今未有回應