兗煤澳大利亞（3668）公布6月底止第二季權益原煤產量達1080萬噸，按季減少2%；權益商品煤產量則達820萬噸，按季減少7%；銷量達860萬噸，按季增加4%；平均每噸售價達181澳元，按季上升1%。若以首6個月上半年度計，權益原煤產量為2180萬噸，按年增加9%；商品煤產量則按年增長18%至1700萬噸；銷量按年增加18%至1690萬噸；平均每噸售價按年降低35%至180澳元。
集團首席執行官David Mount表示，上半年煤炭銷售價格每噸181澳元，大致相當於今年現金經營成本目標的兩倍。季內該集團的現金餘額增加3.18億澳元，扣除派息後，現金結餘增至15.5億澳元。他認為，集團的大規模、低成本的煤炭生產模式，非常適合當前的煤炭市場狀況，其手上的無計息貸款、龐大淨現金頭寸和穩健的經營利潤率，使得他們有能力抓住合適的增長機會。
兗煤澳大利亞維持2024年生產指引不變，權益商品煤產量3500至3900萬噸，現金經營成本為每噸89至97澳元，權益資本開支6.5至8億澳元。期內，兗煤澳洲在亨特谷、莫拉本、雅若碧和斯特拉福德╱杜拉里產生的勘探資本支出為390萬澳元。勘探該集團更指，澳大利亞東部部分地區受到5月份厄爾尼諾現象影響，降雨量高於平均降雨量，影響了他們的營運。隨著他們在2021至2022年強降雨極端天氣後，制定並實施了補救措施，因此各礦區在應對惡劣降雨天氣方面表現得更加遊刃有餘。
該集團股價今日收報36.55元，升1.81%。
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