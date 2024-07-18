中銀香港（2388）今宣布「中銀萬事達卡® 扣賬卡」，客戶可為年齡低至11歲的子女申請附屬扣賬卡，以更有效地規劃子女到海外升學的理財需要，及滿足客戶海外消費的需求，同時亦豐富FamilyMAX家庭理財規劃方案的產品配套。
中銀表示「中銀萬事達卡® 扣賬卡」支援12種貨幣直接扣賬，持卡人最多可申請4張附屬卡。客戶憑卡於任何網上、本地及海外商戶作零售簽賬，可享無上限0.5%現金回贈，而中銀「私人財富」客戶更可於9月30日前，享無上限1%現金回贈。
中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文表示，該卡可免卻子女於留學時需開立海外賬戶的繁瑣手續，更可分別為不同家庭成員設定個別消費額度，配以獨立消費通知，同時可便於管理。
中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思表示，截至今年5月，該行進行外匯交易的客戶數目按年上升逾三成，外匯交易主要用於旅遊及海外匯款，而期內熱門旅遊及留學地區相關貨幣如日元及英鎊等的交易筆數亦升逾四成。
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