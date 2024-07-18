作為策略聯盟的一部分，新鴻基公司旗下Sun Hung Kai Capital Partners Ltd將負責GAM旗下基金在大中華區的分銷和客戶服務。新鴻基公司將在此業務中採用GAM的營運流程、系統和香港本地員工。GAM將透過與新鴻基公司的緊密合作，確保為客戶提供持續的服務和支援。

這項新的聯盟將在GAM現有的產品基礎上進一步拓展，涵蓋高確信度股票、專業固定收益、多元資產、可持續投資，以及持續增長的另類投資解決方案能力。這些產品將面向批量管道、家族辦公室和機構提供予客戶。

GAM集團首席執行官Elmar Zumbuehl表示，這次結盟不僅強化了他們服務大中華地區的承諾，更提升了他們為客戶提供投資解決方案的能力。新鴻基公司副行政總裁Tony Edwards則指，這次策略聯盟將顯著提升他們的客戶服務水準和投資解決方案能力，並期待在未來與GAM進一步深化合作，共同探索更多業務合作機會，尤其是在另類投資領域。

新鴻基公司今日股價收報2.51元，升0.8%。

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